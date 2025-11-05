國立原住民族博物館 設址澄清湖旁8年沒開發

高雄澄清湖隨著雙湖公園、果嶺公園啟用，與周邊綠地構成500公頃的澄清湖大公園，但鄰近的國立原住民族博物館預定地閒置8年，去年核定第1期經費58億元，今年6月成立籌備處，也未見動土跡象，在地嘆「只聞雷聲，不見下雨」，淪為澄清湖周邊最落寞一角。

行政院2017年宣布原住民族博物館落腳高雄澄清湖，並於2021年4月通過環評，同年都市計畫變更，時任行政院長陳建仁曾喊話「希望原博館不只是台灣原住民族的博物館，也是全世界南島民族的博物館」，預計在2031年完工、2032年營運開幕。

該館今年6月成立籌備處，強調將全力推動首座國家級原住民族博物館籌建工作，目前已規畫在預定地建置「願景館」，以原住民族為主體敘事角度，導入數位科技建置沉浸式導覽空間，預計年底前動工，2027年上半年正式營運，不過至今仍無動土跡象。

市議員邱俊憲直言，中央從宣布至今已8年，連動土開挖都沒有，原博館是全台期盼的文化建設，但建設期程模糊，如今澄清湖園區、雙湖公園、果嶺公園已開放形成「澄清湖大公園」，卻獨缺此塊土地，相當可惜。

高市原民會主委洪羽珊說，原博館一直是高市府「心痛處」，每年均向中央詢問進度，目前僅掌握「願景館」已在規畫設計，但全館期程仍未知。

原住民族博物館籌備處則澄清，願景館工程包含土建統包工程和內部展示工程，前者預計本月底前完成決標並進行設計，預計明年6月開工，2027年6月完工開幕。全館建築設計正辦理競圖，預計明年中旬完成建築師遴選並啟動設計，2027年中開工，目前仍預定2032年開幕。