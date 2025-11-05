連接果嶺自然公園！高雄澄清湖園區將建天橋 挨轟摧毀森林

高雄果嶺自然公園和澄清湖園區在市府接管開放後成熱門景點，市府將斥資6千萬元興建人行天橋，但民間團體認為工程將摧毀周邊山坡地森林，也違反水保區不可施工規定，建議以人行穿越道設計為主，工務局新工處回應，平面道路恐導致車流壅塞，未來工程會以最小施工範圍為主。

果嶺自然公園和澄清湖園區因中間有松藝路貫穿，市府計畫興建人行天橋，主打「輕巧漂浮的空中天橋」，透過植栽和鋪面引導動線，橋面避開樹冠以確保視野，結合遮棚和座椅，打造可眺望澄清湖畔的休憩點，經費6千萬元，預計12月底動工，明年6月完工啟用。

消息一出引起自然保育團體不滿，森林城市協會指澄清湖為高雄飲用水保護區，天橋施工後會摧毀周邊山坡地森林，且松藝路為雙線道車道，只要設置紅綠燈和行穿線，搭配標線和庇護島設計，就能讓民眾輕易穿越，根本無需做天橋。

森林城市協會理事長、高雄市樹諮會委員莊傑任直言，市府近年頻在市區拆除天橋，說法是能營造城市人本風貌、優化市容景觀，為什麼在生態敏感區，就非得要做一個殺風景毀森林的天橋不可？相關規畫設計從未事前和地方討論，倉促進行。

工務局新工處回應，澄清湖跨越松藝路人行天橋設計可讓遊客避開松藝路車流，安全往來2園區，未來橋體隱藏於樹林間，依市區道路最小通行淨高原則，橋體外觀與欄杆色彩皆與周邊地景融合，降低視覺衝擊、融入自然景觀，且會採最小開發範圍及鋼構預鑄吊裝施工，縮短工期跟影響。

至於民團建議應以平面道路為主，新工處則解釋，若以紅綠燈、斑馬線和庇護島等方式穿越2園區，將造成松藝路車流壅塞，且因步行距離較長，行人使用意願恐降低，難有效分流並確保安全。