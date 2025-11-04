澎湖漁會傳愛 350碗龍膽石斑湯送澎湖醫院暖胃暖心
澎湖區漁會「鮮味傳愛」公益活動，今天以「澎湖優鮮」龍膽石斑烹煮的鮮魚湯，為澎湖醫院醫護及病患補一下；同時發起「買魚頭捐30元」助社福單位，實際行動關懷社會，暖胃暖心。
澎湖區漁會「鮮味傳愛」公益活動，今天由總幹事顏德福率工作人員，將首批350碗熱騰騰龍膽石斑魚湯，送至衛福部澎湖醫院，由副院長蔡文祥代表受贈，感謝醫護人員長期守護澎湖鄉親健康第一線的辛勞，同時為住院中病患補充營養，第2批將在6日前往三總澎湖分院致贈，讓醫護人員與患者感受來自漁會溫暖。
顏德福表示，龍膽石斑魚為澎湖最具代表性魚種，肉質鮮嫩、富含膠質與營養，深受消費大眾肯定；澎湖區漁會除全力推廣「澎湖優鮮」品牌外，更積極落實企業社會責任，希望使產業發展與公益相輔相成、良善循環。
澎湖區漁會除推動「鮮味傳愛」公益活動外，也在漁會直銷中心「菊島之星」發起「買魚頭、做公益」活動，每售出1包魚頭，即提撥其中30元作為捐助在地社福單位基金。
