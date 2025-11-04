快訊

北檢偵辦太子集團跨國詐騙！搜索47處拘提25名員工 扣押物價值45.2億

已持股逾1成 寶佳集團正式宣告要併中工！經營權攻防戰浮上檯面

人消失了？黃明志捲謝侑芯命案追緝6小時未果 警方證實列入通緝名單

屏東縣固定測速照相桿共109支僅1/3運作 交通隊公布相關資訊

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
固定測速照相桿。記者潘奕言／攝影
固定測速照相桿。記者潘奕言／攝影

屏東縣有多少支固定測速照相桿？根據縣警局資料，縣內共設置109支固定測速照相桿，但目前實際運作的僅36支。交通隊今日在臉書公布其地點、拍攝方向、限速等資訊，但也提醒會根據交通狀況進行增刪調整，駕駛還是要按照速限行駛。

屏東縣境內近日多了許多支固定測速照相桿，讓不少民眾抱怨「政府搶錢」。不過也有眼明的民眾發現，有的照相桿似乎是「空包彈」，只設立桿子未安裝照相機，只是用來「嚇唬」駕駛人。

縣警局交通隊今日在臉書公布，目前運作中的固定測速照相設置地點、拍攝方向、限速等共36支，其中以屏東市及萬丹鄉各5支最多，長治鄉及獅子鄉各3支次之。交通隊表示，這些照相桿不是亂放的，是設在事故熱區。

根據交通隊統計，目前屏東縣境內共設置109支固定測速照相桿，但現有實際運作的僅36支。不過交通隊強調，未運作的照相桿並非「空包彈」，未來仍會視各路段的交通狀況、事故發生率等進行調整，現未運作將來可能會運作，駕駛人經過時仍要按照速限，未來如有增刪調整也會同步公開。

另外有兩支位於獅子鄉台9線的照相桿，速限僅40公里，常引發路過民眾抱怨。交通隊表示，當地主要是由4車道縮減為2車道，及坡度彎道的關係，主管單位公路總局才設定此速限，希望駕駛都能平安通過。

屏東縣警局交通隊臉書：https://www.facebook.com/share/r/1CyjqpsosG/

屏東縣警局交通隊今日在臉書公布，目前縣內運作中的固定測速照相設置地點、拍攝方向、限速等共36支。圖／交通隊提供
屏東縣警局交通隊今日在臉書公布，目前縣內運作中的固定測速照相設置地點、拍攝方向、限速等共36支。圖／交通隊提供
屏東縣警局交通隊今日在臉書公布，目前縣內運作中的固定測速照相設置地點、拍攝方向、限速等共36支。圖／交通隊提供
屏東縣警局交通隊今日在臉書公布，目前縣內運作中的固定測速照相設置地點、拍攝方向、限速等共36支。圖／交通隊提供

屏東縣 測速 速限

