金門郵票文物展呈現軍郵僑批 見證110年發展軌跡

金門縣文化局主辦金門建縣110周年郵票郵史文物展，今天開展至18日，藉郵票、鈔幣等藏品，呈現金門軍郵史、僑批郵政史等，見證金門百年歷史發展軌跡。

金門今年建縣110周年，金門縣文化局主辦「金門建縣110周年郵票郵史文物展」，由中華集郵團體聯合會承辦，中華郵政台北郵局與中華集幣協會協辦，今天在金門縣文化局開展。

展場呈現金門早年至南洋的僑民，將所賺錢財與家書一同寄回家鄉的僑批郵政史、軍機運送郵件的航空郵務史等，及限金門使用的印花稅票及試鑄幣等近60個展框與展櫃。

金門縣政府參議陳金增今天出席開幕式致詞表示，此次展出郵票、印花稅票等具紀念性質票證，見證金門百年來歷史軌跡，這些藏品當時是功能性物品，現在則是歷史文化與記憶傳承。

中華郵政公司協理黃良江說，此次雖為靜態展示，卻充分展現金門郵政設施及通信發展獨特性，金門作為兼具文化底蘊與戰地色彩島嶼，郵政發展脈絡別具意義，展品中可見金門各時期風貌變遷，體現郵政與地方共同成長歷史見證，「參觀民眾一定可以透過這些展品感受到金門不同時期文化樣貌。」

「金門建縣110周年郵票郵史文物展」將於金門縣文化局展覽場展至18日，每日上午8時30分至下午5時30分開放觀展。