屏東縣府補助全新垃圾車、資收車上路 盼提升各公所清運效率

屏東縣政府補助各鄉鎮市公所資源回收車及垃圾車共38輛，今在屏東農業科技園區辦授車典禮，縣長周春米與各鄉鎮長、公所清潔隊員、環保志工齊聚，新車一字排開、閃亮登場。

今天授車典禮由縣長周春米擔任主祭官，恭請屏東市玉皇宮降龍尊者、伏虎尊者及慈鳳宮媽祖神尊蒞臨加持，象徵縣府對清潔隊員行車與執勤安全的重視。周春米也祈願所有清潔隊員「出門平安、回家平安」，並感謝他們長期默默守護環境衛生、維護社區整潔的辛勞付出。

周春米說，屏東近年推動「垃圾分三類」，在鄉親配合，資源回收量持續提升。強化清運量能並確保第一線人員作業安全，縣府今年自編經費約3600萬元，補助購置5輛垃圾車、16輛資源回收車，同時向環境部爭取補助約4600萬元，購置15輛垃圾車、17輛資源回收車，全年共計53輛，創下歷年新高。

鄉鎮長們紛紛表示，新車加入大幅提升地方清運能量與安全性。東港清潔隊員說，有了新車，設備更安全、開起來更穩，工作效率也一定更好，感謝縣府重視第一線人員的需求。另名潮州隊員表示，這幾年縣府更新車輛速度很快，每天開工都更安心。

環保局表示，清潔隊員是守護環境衛生與社區健康無名英雄，除向隊員表達最高敬意，持續爭取經費、汰換老舊車輛，打造更安全、友善執勤環境。