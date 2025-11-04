高雄澄清湖大公園成形獨缺「原住民博物館」 原址荒廢8年未動工
高雄澄清湖周邊隨著雙湖公園、果嶺公園啟用，加上鳥松濕地、圓山綠地等形成500公頃「澄清湖大公園」，但其中14公頃的國立原住民族博物館預定地卻仍封閉，內部一片荒涼，中央從宣布落腳該處已過8年，去年核定第一期經費58億元，今年6月更成立籌備處，但仍不見任何動土跡象，建設期程模糊，在地嘆「只聞雷聲，不見下雨」。
中央原民會2017年宣布原住民族博物館落腳高雄澄清湖，原博館在2021年3月通過行政院環評，同年通過原博館專用區都市計畫變更，行政院去年核定第一期經費58億元，時任行政院長陳建仁曾喊話「希望原博館不只是台灣原住民族的博物館，也是世界南島民族的博物館」，預計在2031年完工、2032年營運開幕。
原住民族博物館籌備處今年6月揭牌啟用，強調將依循原住民族基本法和博物館法精神，聘用專人專力從建築設計到策展理念，全力推動首座國家級原住民族博物館籌建工作，目前已規畫在預定地建置「願景館」，以原住民族為主體敘事角度，導入數位科技建置沉浸式導覽空間，預計今年底前動工，2027年上半年正式營運。
原住民族博物館預定地緊鄰澄清湖旁，面積達14公頃，目前仍被圍起封閉，內部各舊有建築荒涼一片。市議員邱俊憲表示，預定地遲未動工，中央從宣布計劃至今已8年，連動土開挖都沒有，原博館是全台期盼的文化建設，但建設期程模糊，如今澄清湖園區、雙湖公園、果嶺公園已開放形成「澄清湖大公園」，卻獨缺此塊土地，相當可惜。
高市原民會主委洪羽珊表示，原博館一直是高市府「心痛處」，每年均向中央詢問進度，目前僅掌握「願景館」已在規劃設計，但全館期程仍未知，比原本規劃期程慢了許多。原住民族博物館籌備處表示，願景館工程包含土建統包工程和內部展示工程，前者預計11月底前完成決標並進行設計，預計明年6月開工，2027年6月完工開幕。
原住民族博物館籌備處表示，目前已辦理原博館全館建築設計競圖事宜，預計今年底完成公開說明並啟動設計監造招標作業，明年中完成建築師遴選並啟動設計，2027年中開工，目前仍維持預定2032年全館營運開幕。
