改善學生人車爭道風險 澎縣府推動西衛北環道路

澎湖科技大學代理校長邱采新今天率隊拜會澎湖縣長陳光復，雙方針對「馬公都市計畫北環道路」開闢工程、校園交通安全及學生就學與就業發展等議題交換意見，盼產官學合作，守護學子安全。

陳光復指出，西衛里是馬公市人口密集地區，近年住宅與商圈蓬勃發展，交通量大增，但目前僅有六合路可銜接203號縣道，尖峰時段人車擁擠，又鄰近澎科大及馬公高中，常出現學生人車爭道的交通風險。

陳光復表示，澎湖縣府推動北環道路開闢計畫，將延伸四維路外環，穿越澎科大校區邊緣，銜接203號縣道，工程完工後，可分流車潮、縮短通行時間，降低人車交錯機率，提升校園周邊交通安全與通學品質。

目前工程正進行規劃設計階段，陳光復感謝澎科大在土地協助、行政程序與地方溝通上的支持，使計畫推動更順利。