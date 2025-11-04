賴瑞隆公布客家政見 串聯客庄產業聚落打造高雄客家品牌

立委賴瑞隆爭取高雄市長提名，今天拋出客家政見，他表示，高雄市有超過40萬客家人口，希望以文化、觀光及地方創生帶動產業經濟升級，整合美濃、六龜、杉林、甲仙等地區域特色發展「右堆文化路徑」，另串聯都會客家打造屬於高雄客家的大型客家品牌活動。

賴瑞隆前往美濃進行客庄請益之旅，向客語老師陳惠文學習客語、體驗油紙傘製作及客家擂茶。

賴瑞隆表示，民進黨是最挺客家族群的政黨，2001年成立中央級主責機關客委會，2016年推動浪漫台三線，賴清德總統更提出「客家六箭」，未來他也將持續與客家鄉親站在一起。

賴瑞隆主張整合各局處業務，並輔導口述歷史、文物修復、文資場域即導入數位科技加強文化保存；推動客家青年返鄉提案輔助，鼓勵「客家後生」加入深耕行列。

經濟產業部分，賴瑞隆表示，美濃、六龜、杉林、甲仙等地強化「右堆文化路徑」，另結合鳳山、三民、左營等都會區客家社群，客庄到都會，打造大型客家品牌活動，展現客家多元樣貌。

賴瑞隆說，客語是客家文化的根基，他認為客語復興與傳承很重要，盼透過增加學習資源與師資能量、強化校園及社區沉浸式教學、擴大客語生活應用場域、推出客語友善商家認證，也會支持客語出版品及表演藝術等戲劇演出。