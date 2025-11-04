屏東竹田鄉長涉貪停職 文化處副處長代理11/5交接

屏東竹田鄉長吳振中涉收賄、販售清潔隊員職位，遭判有期徒刑3年10月；屏東縣政府依法停職，指派文化處副處長方慧茹代理鄉長，明天辦理交接典禮。

屏東縣政府民政處今天發布新聞稿表示，吳振中因案經屏東地方法院判處有期徒刑以上之刑，縣府依地方制度法規定辦理停職，並指派方慧茹代理鄉長，交接典禮訂明天上午10時於竹田鄉公所辦理，由民政處主持、監誓及主計處監交。

民政處表示，方慧茹歷經枋山鄉公所辦事員、課員、托兒所長、清潔隊長、行政室主任；長治鄉公所長治圖書館長；文化處專員、藝文推廣科長、副處長，並辦理勝利星村活化，公務年資共20年餘。縣府期許借重方慧茹豐富地方政府經驗，維持鄉務運作，並讓縣府在竹田鄉繼續推動建設，讓竹田發光發熱。

屏東地院10月28日依貪污治罪條例，判處吳振中有期徒刑3年10月、褫奪公權4年，已繳交的不法所得90萬元沒收。全案可上訴。

判決指出，吳振中在2023年1月，收受謝姓婦人新台幣90萬元，作為清潔隊員職位對價，並於同年5月，公告錄取此婦人的女婿謝姓男子為清潔隊員；吳振中在偵查期間坦承收受現金90萬元賄款，並已繳回犯罪所得。