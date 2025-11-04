快訊

謝侑芯猝死異鄉變謀殺 馬來西亞警方揭扣查黃明志原因

符合「冒險犯難 壯烈成仁」要件 花蓮救災「挖土機超人」入祀忠烈祠

整理包／普發一萬明起登記！16銀行郵局超狂加碼 優惠比一比

屏東竹田鄉長涉貪停職 文化處副處長代理11/5交接

中央社／ 屏東縣4日電

屏東竹田鄉長吳振中涉收賄、販售清潔隊員職位，遭判有期徒刑3年10月；屏東縣政府依法停職，指派文化處副處長方慧茹代理鄉長，明天辦理交接典禮。

屏東縣政府民政處今天發布新聞稿表示，吳振中因案經屏東地方法院判處有期徒刑以上之刑，縣府依地方制度法規定辦理停職，並指派方慧茹代理鄉長，交接典禮訂明天上午10時於竹田鄉公所辦理，由民政處主持、監誓及主計處監交。

民政處表示，方慧茹歷經枋山鄉公所辦事員、課員、托兒所長、清潔隊長、行政室主任；長治鄉公所長治圖書館長；文化處專員、藝文推廣科長、副處長，並辦理勝利星村活化，公務年資共20年餘。縣府期許借重方慧茹豐富地方政府經驗，維持鄉務運作，並讓縣府在竹田鄉繼續推動建設，讓竹田發光發熱。

屏東地院10月28日依貪污治罪條例，判處吳振中有期徒刑3年10月、褫奪公權4年，已繳交的不法所得90萬元沒收。全案可上訴。

判決指出，吳振中在2023年1月，收受謝姓婦人新台幣90萬元，作為清潔隊員職位對價，並於同年5月，公告錄取此婦人的女婿謝姓男子為清潔隊員；吳振中在偵查期間坦承收受現金90萬元賄款，並已繳回犯罪所得。

屏東縣政府 鄉長

延伸閱讀

屏東竹田鄉長涉貪停職 縣府派文化處副處長代理明交接

羅智強：廚餘養豬大縣屏東 躺平不理中央稽查率僅7%

林岱樺涉貪自爆半年沒回家 缺衣服穿…法官准她回家了

林岱樺涉貪起訴多次評論案情 雄檢聲請禁言被法院駁回

相關新聞

背媽祖上北大武山5天4夜今啟程 山神與海神的千年一遇

由財團法人阿猴媽祖文教基金會主辦揹媽祖上北大武山，今清晨6時從屏東市慈鳳宮出發，全程步行逾百公里，一路上不燒金、不放鞭炮...

影／陳其邁獲贈阿美族霞披 預告原民「豐潮」8日衛武營登場

高雄市原住民逾4萬人，一年一度的「豐潮」活動11月8日至9日將在衛武營都會公園登場，阿美族長老林信明今早盛裝前往市府，率...

高雄果嶺公園建人行天橋串連澄清湖 地方質疑破壞原始森林

高雄果嶺自然公園和澄清湖園區在市府接管開放後成熱門景點，但兩區相隔松義路無法相通，高雄市將斥資6千萬興建人行天橋串連兩區...

屏東竹田鄉長涉貪停職 縣府派文化處副處長代理明交接

屏東縣竹田鄉長吳振中因涉貪，屏東地方法院判處3年10月徒刑，屏東縣政府依地方制度法規定辦理停職，並指派文化處副處長方慧茹...

高雄特教助理員國定假日無薪惹議 議員批不公 教育局：檢討改善

高雄市多名特教助理員反映，因採「時薪制」聘用，10月國定假日較多未給薪，導致薪水銳減，實領不到2萬2千元，遠低於最低基本...

邱議瑩拚了！ 首場初選造勢活動15日從本命區旗山出發

立委邱議瑩爭取民進黨2026高雄市長提名，今天舉辦第三場政見說明會，她也表示，11月15日將在旗山美濃舉辦第一場造勢活動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。