背媽祖上北大武山5天4夜今啟程 山神與海神的千年一遇

由財團法人阿猴媽祖文教基金會主辦揹媽祖上北大武山，今清晨6時從屏東市慈鳳宮出發，全程步行逾百公里，一路上不燒金、不放鞭炮，還有全家大小一起報名參與香燈腳，一路陪伴媽祖走到北大武山下。

行程5天4夜，11月4到8日共5天，登山組今晚在泰武鄉山林教育中心休息1晚，明開始登山，在檜谷山莊住1晚，第三天登頂，預計8日上午10時返抵山林教育中心，休息過後，返回屏東市慈鳳宮。阿猴媽祖文教基金會邀請MIT台灣誌導演麥覺明率領大麥影像傳播工作室全程跟拍紀錄。

今清晨6時出發時，縣長周春米、阿猴媽祖文教金會董事長鄭清原、屏東市長周佳琪與會，董事會請出媽祖交由縣長周春米，周春米再將媽祖交給基金會，102名登山組好漢領頭，行腳隊伍在後，一路陪伴媽祖走到北大武山下。

這場活動翻轉一般人對廟會印象，跨越族群、文化與自然環保，基金會表示，期望藉著世紀活動，帶動屏東縣的觀光與原住民的經濟發展，創造多贏局面。

周春米說，極端氣候挑戰下，世界局勢在變化，藉由宗教信仰的洗滌與追隨，爬山接近大自然，兩者結合，對現代社會有很大幫助與功能，一起寫下歷史。