影／陳其邁獲贈阿美族霞披 預告原民「豐潮」8日衛武營登場

高雄市原住民逾4萬人，一年一度的「豐潮」活動11月8日至9日將在衛武營都會公園登場，阿美族長老林信明今早盛裝前往市府，率領族人以簡短的傳統歌舞邀請嘉賓 參與盛會。市長陳其邁獲贈阿美族傳統霞披，邀請大家到高雄體驗原住民族文化之美。

高雄原住民以阿美族、排灣族、布農族及魯凱族為主，除茂林、桃源及那瑪夏三原民區外，都會原住民主要集中居住在鳳山、小港、楠梓及左營等地。市長陳其邁魯凱族名為Comay（祖邁）、布農族名Biung（比勇）。

今早高市府召開市政會議，為替11月8日至9日在衛武營都會公園登場的豐潮宣傳，阿美族長老林信明率領族人盛裝出席，為眾人祈福及邀請官員出席活動，並於會中致贈傳統披肩給市長陳其邁表達心意。

陳其邁表示，今年豐潮是第六次舉行，除有千人圍舞及傳統原住民族文化體驗，更會有阿爆等原住民歌手與團體參與演出，大概會有160攤左右的原住民族美食，可以說是高雄市年度一大盛事。