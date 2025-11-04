聽新聞
屏東竹田鄉長涉貪停職 縣府派文化處副處長代理明交接
屏東縣竹田鄉長吳振中因涉貪，屏東地方法院判處3年10月徒刑，屏東縣政府依地方制度法規定辦理停職，並指派文化處副處長方慧茹代理鄉長，將於明日上午10時在竹田鄉公所，由縣府民政處主持、監誓及主計處監交。
縣府表示，方慧茹曾擔任枋山鄉公所辦事員、課員、托兒所長、清潔隊長、行政室主任；長治鄉公所圖書館長；屏東縣政府文化處專員、藝推科長、副處長，並辦理勝利星村活化，公務年資共計20餘年。
縣府表示，借重方慧茹豐富的地方政府經驗，期許在她的代理鄉長帶領下，維持鄉務運作，並讓縣府在竹田的建設繼續推動，讓竹田發光發熱。屏東縣近年多起鄉鎮市長因案停職案，縣府近期多派任事務官代理鄉鎮市長，目前工務處副處長黃有成正代理潮州鎮長。
