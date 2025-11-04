高雄特教助理員國定假日無薪惹議 議員批不公 教育局：檢討改善

高雄市多名特教助理員反映，因採「時薪制」聘用，10月國定假日較多未給薪，導致薪水銳減，實領不到2萬2千元，遠低於最低基本工資，引發基層對待遇不公的強烈不滿，同樣在校園協助特殊教育生，卻因制度設計成為「低薪無保障」一族。對於國定假日未給薪爭議，教育局坦言執行不一，承諾將透過正式公文明定規範，落實有薪休假，避免學校間差異。

市議員黃飛鳳今質詢指出，高雄市特教助理分為月薪制與時薪制兩種，月薪制約3萬1725元，享國定假日薪資、特休與寒暑假支薪；時薪制以基本時薪183元計算，若按每日8小時、每周5天工時估算，月薪約3萬1326元，看似相近，實際卻因假期不支薪而有落差。尤其今年10月國定假日多達3天，許多學校未給付假日薪資，導致助理實領金額僅約一萬多元。

黃飛鳳表示，依勞基法規定，國定假日應享有薪休假，教育局僅鼓勵學校以業務費支應，屬宣導性措施，並未強制執行，導致各校作法不一，有學校比照月薪制照給薪，有的則完全未給，形成制度落差。

有特教助理員向她投訴，長期在融合教育環境中協助特殊學生，工作強度與壓力不亞於教師，卻因聘期短、薪資不穩、假日無薪，生活極度不安定「月領兩萬多元，遇上國定假日多領更少，根本撐不起家庭開銷」。

黃飛鳳說，助理員流動率高，學生適應反覆中斷，教學品質受衝擊，各縣市已陸續檢討改制，桃園、新北皆推動一年聘期、全薪給假等制度，盼提升留任意願。

她呼籲，高雄不應再以不違法為最低標準，應明確保障特教助理國定假日給薪與年資權益，建立統一制度，讓助理員工作穩定、生活無虞。

教育局長吳立森答詢，將檢討改善特教助理員薪資與假日給薪制度，以回應基層待遇落差問題，他說到2017年全市特教助理服務人次逾5100人、服務時數達81萬小時，中央與地方補助總額超過1億8千萬元。