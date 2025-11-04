邱議瑩拚了！ 首場初選造勢活動15日從本命區旗山出發

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委邱議瑩爭取高雄市長提名，她也正式宣布，11月15日在本命區舉辦第一場造勢活動。圖／邱議瑩服務處提供

立委邱議瑩爭取民進黨2026高雄市長提名，今天舉辦第三場政見說明會，她也表示，11月15日將在旗山美濃舉辦第一場造勢活動，另對於近日坊間流傳的內參民調數據不利於她的結果表示，這份民調跟她自己所做的民調數字落差非常大，也跟實際拜訪的感受不同，會持續依自己的步驟奮力往前行。

高雄市長初選競爭激烈，立委林岱樺11月1日在岡山舉辦首場大型造勢活動後，國民黨對手立委柯志恩昨天上節目說，民進黨初選已經進入肉搏戰，原本明年10月大選前的一對一對決的大型造勢活動提早登場，接下來邱議瑩會在林岱樺旗山第二場造勢前舉辦大型造勢凝聚支持者信心。

今早邱議瑩在台鋁影城舉辦生活政策發表會，針對大巨蛋興建、夜經濟及推動在地藝文國際化等生活、文化、觀光面向，提出擔任市長後的推動方向。

近日網媒曝光的「民進黨內參民調」結果顯示，4名競爭市長提名的立委僅邱議瑩輸給國民黨柯志恩。針對民調吊車尾一事，邱議瑩說，所有的民調數字她都列為參考，此數字跟她自己做的民調數字落差非常大，並跟實際拜訪感受不同，會持續依造自己的步驟奮力往前行，不斷推出牛肉政見，讓市民做出最好的選擇。

邱議瑩也透露，她預計11月15日在旗山、美濃舉辦第一場造勢活動。

邱議瑩的立委服務區域是旗山、美濃、大樹、大社等14個行政區，11月15日下午3時選在旗山體育場舉辦個人第一場大型造勢活動。

地方人士說，邱議瑩第一場造勢地點跟林岱樺的第二場旗山造勢同一個地方，旗山體育場鄰近旗山老街，交通便利且場地寬廣，許多政治人物的大型造勢活動都在這裡舉辦，2018年邱議瑩主持陳其邁造勢晚會，著名的「嘸離開」事件就是在這裡發生。

