快訊

AI新時代／AI瀏覽器掀戰局 哪家功能特色最適合你？

美專家：川普對陸貿易犯2錯誤 地緣政治打擊率.333「頂多小聯盟水準」

「台灣錢淹腳目」哪裡最明顯？這裡人存款10年翻一倍、房價更驚人

高雄豐潮原民節8日衛武營登場 陳其邁邀市民同歡

中央社／ 高雄4日電

「高雄豐潮」原住民族聯合豐年節將於8、9日在衛武營登場，市長陳其邁說，豐潮至今已6屆，除逾160攤市集，還有歌手阿爆等人演出，這將是傳統結合創新的活動，非常精彩。

高雄市阿美族總頭目林信明今天率隊參加市政會議，他率領各社團頭目及長光同鄉會青年，身穿阿美族傳統服飾並唱傳統歌謠，在市政會議中向陳其邁、局處首長等報信，宣達「高雄豐潮」將在這週末登場。

林信明也致贈阿美族霞披（'arosaysay）給陳其邁，與會族人也準備阿美族傳統美食情人粽（'alifongfong，音同「阿里鳳鳳」）分享，族人表示，這是部落婦女為外出工作的丈夫或家人準備的愛心便當。

陳其邁表示，市府自2020年辦理高雄豐潮至今已6屆，自己從未缺席，今年豐潮為期兩天，有高市族群展演、千人圍舞、舞都力原創熱舞及傳統樂舞競賽、文化體驗；豐潮之夜也邀請阿爆、舞思愛、舞炯恩等大卡司演出。

陳其邁說，今年有超過160攤的特大原民市集，有燒烤、小米甜甜圈、海鮮、愛玉等美食、飲品與農特產攤，還有手創服飾等手工藝品攤，活動精采可期，歡迎民眾這週六日一起來豐潮。

高雄市原民會主委阿布斯表示，今年豐潮是參與人數最多的一屆，共有49個社團及同鄉會參加，今天看到總頭目率部落青年來市府報信，真的很感動，也感謝高市今年布農族、排灣族、泛泰雅族群、魯凱族、卑南族與阿美族共6場文化節的諮詢委員，帶動社團積極推廣原住民文化。

阿美族 陳其邁 原住民族

延伸閱讀

高雄市長提早肉搏戰 柯志恩：不相信賴瑞隆會贏邱議瑩20％以上

陳其邁出席重陽敬老活動 盼打造完善照顧網絡

「防災神隊友」展揭幕 陳其邁：台灣有事、日本有事、美國也有事

林佳龍表態讓高雄市長初選起波瀾 陳其邁：尊重選對會協調

相關新聞

影／陳其邁獲贈阿美族霞披 預告原民「豐潮」8日衛武營登場

高雄市原住民逾4萬人，一年一度的「豐潮」活動11月8日至9日將在衛武營都會公園登場，阿美族長老林信明今早盛裝前往市府，率...

高雄果嶺公園建人行天橋串連澄清湖 地方質疑破壞原始森林

高雄果嶺自然公園和澄清湖園區在市府接管開放後成熱門景點，但兩區相隔松義路無法相通，高雄市將斥資6千萬興建人行天橋串連兩區...

屏東竹田鄉長涉貪停職 縣府派文化處副處長代理明交接

屏東縣竹田鄉長吳振中因涉貪，屏東地方法院判處3年10月徒刑，屏東縣政府依地方制度法規定辦理停職，並指派文化處副處長方慧茹...

高雄特教助理員國定假日無薪惹議 議員批不公 教育局：檢討改善

高雄市多名特教助理員反映，因採「時薪制」聘用，10月國定假日較多未給薪，導致薪水銳減，實領不到2萬2千元，遠低於最低基本...

邱議瑩拚了！ 首場初選造勢活動15日從本命區旗山出發

立委邱議瑩爭取民進黨2026高雄市長提名，今天舉辦第三場政見說明會，她也表示，11月15日將在旗山美濃舉辦第一場造勢活動...

屏東縣停車費重複繳納近5年2.2萬多件 交旅處建議這樣做

民眾透過多元繳費通路繳納停車費的比例大幅提升，但因為銷帳作業時間不同，容易造成重複扣款，根據統計，屏東縣近5年發生2萬2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。