高雄豐潮原民節8日衛武營登場 陳其邁邀市民同歡

「高雄豐潮」原住民族聯合豐年節將於8、9日在衛武營登場，市長陳其邁說，豐潮至今已6屆，除逾160攤市集，還有歌手阿爆等人演出，這將是傳統結合創新的活動，非常精彩。

高雄市阿美族總頭目林信明今天率隊參加市政會議，他率領各社團頭目及長光同鄉會青年，身穿阿美族傳統服飾並唱傳統歌謠，在市政會議中向陳其邁、局處首長等報信，宣達「高雄豐潮」將在這週末登場。

林信明也致贈阿美族霞披（'arosaysay）給陳其邁，與會族人也準備阿美族傳統美食情人粽（'alifongfong，音同「阿里鳳鳳」）分享，族人表示，這是部落婦女為外出工作的丈夫或家人準備的愛心便當。

陳其邁表示，市府自2020年辦理高雄豐潮至今已6屆，自己從未缺席，今年豐潮為期兩天，有高市族群展演、千人圍舞、舞都力原創熱舞及傳統樂舞競賽、文化體驗；豐潮之夜也邀請阿爆、舞思愛、舞炯恩等大卡司演出。

陳其邁說，今年有超過160攤的特大原民市集，有燒烤、小米甜甜圈、海鮮、愛玉等美食、飲品與農特產攤，還有手創服飾等手工藝品攤，活動精采可期，歡迎民眾這週六日一起來豐潮。

高雄市原民會主委阿布斯表示，今年豐潮是參與人數最多的一屆，共有49個社團及同鄉會參加，今天看到總頭目率部落青年來市府報信，真的很感動，也感謝高市今年布農族、排灣族、泛泰雅族群、魯凱族、卑南族與阿美族共6場文化節的諮詢委員，帶動社團積極推廣原住民文化。