屏東縣停車費重複繳納近5年2.2萬多件 交旅處建議這樣做

民眾透過多元繳費通路繳納停車費的比例大幅提升，但因為銷帳作業時間不同，容易造成重複扣款，根據統計，屏東縣近5年發生2萬2735件溢繳案件，其中95％已完成退款。縣府交旅處建議，統一使用QParking饗樂停車App繳費或申辦自動扣繳服務（如uTagGo），若遇重複扣款情形，也可撥打客服08-732-7303查詢或申請退款。

交旅處指出，重複繳費情況大多發生在超商代收與自動扣繳兩種通路，因為銷帳作業時間不同，容易造成重複扣款。建議民眾統一使用QParking饗樂停車App 繳費，可以即時確認繳費資訊，也能查詢繳費紀錄，避免重複繳費。

交旅處表示，如遇重複扣款情形，撥打客服專線08-732-7303 查詢或申請退款，經查證屬實後，款項將依原支付方式退回；此外，如已申辦自動扣繳服務（如uTagGo）的用戶，系統會定期自動辨識繳費狀態，若偵測到重複扣款，會自動退回溢繳金額，民眾無需再申請。

交旅處說，持續推動「停車費即時銷帳系統」與「自動退費系統」整合，提升用戶繳費體驗，讓民眾在屏東地區停車更安心便利。