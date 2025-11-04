快訊

范姜彥豐遭全方位不倫！傳握粿粿、王子「全裸相擁」外遇鐵證

蘋果新款HomePod Touch恐重蹈當年覆轍！外媒曝1原因：可能賣不好

黃仁勳遊說碰壁！川普顧問在川習會前一致反對Blackwell晶片銷陸

屏東縣停車費重複繳納近5年2.2萬多件 交旅處建議這樣做

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
民眾透過多元繳費通路繳納停車費的比例大幅提升，但因為銷帳作業時間不同，容易造成重複扣款。圖／屏東縣政府交旅處提供
民眾透過多元繳費通路繳納停車費的比例大幅提升，但因為銷帳作業時間不同，容易造成重複扣款。圖／屏東縣政府交旅處提供

民眾透過多元繳費通路繳納停車費的比例大幅提升，但因為銷帳作業時間不同，容易造成重複扣款，根據統計，屏東縣近5年發生2萬2735件溢繳案件，其中95％已完成退款。縣府交旅處建議，統一使用QParking饗樂停車App繳費或申辦自動扣繳服務（如uTagGo），若遇重複扣款情形，也可撥打客服08-732-7303查詢或申請退款。

交旅處指出，重複繳費情況大多發生在超商代收與自動扣繳兩種通路，因為銷帳作業時間不同，容易造成重複扣款。建議民眾統一使用QParking饗樂停車App 繳費，可以即時確認繳費資訊，也能查詢繳費紀錄，避免重複繳費。

交旅處表示，如遇重複扣款情形，撥打客服專線08-732-7303 查詢或申請退款，經查證屬實後，款項將依原支付方式退回；此外，如已申辦自動扣繳服務（如uTagGo）的用戶，系統會定期自動辨識繳費狀態，若偵測到重複扣款，會自動退回溢繳金額，民眾無需再申請。

交旅處說，持續推動「停車費即時銷帳系統」與「自動退費系統」整合，提升用戶繳費體驗，讓民眾在屏東地區停車更安心便利。

屏東縣 停車費 客服

延伸閱讀

女管家控被送醫還被關黑屋 屏縣衛生局啟動行政調查查無「小黑屋」

神經痛卻被送精神專科醫院…女管家控遭關黑屋凌虐 院方說話了

停30分鐘60元？台中停車費比吃飯貴 議員批商圈怎不沒落

一晚住宿費就上萬！他嘆墾丁欺負親子客 當地人駁：沒那麼貴

相關新聞

屏東縣停車費重複繳納近5年2.2萬多件 交旅處建議這樣做

民眾透過多元繳費通路繳納停車費的比例大幅提升，但因為銷帳作業時間不同，容易造成重複扣款，根據統計，屏東縣近5年發生2萬2...

高捷工程費暴增 議員憂沒錢蓋紫線

受缺工缺料及物價上漲等因素影響，高雄捷運黃線、紅線小港林園延伸線、岡山路竹延伸線均將延後完工，且黃線預估追加906億元、...

高雄楠梓益群路 路幅落差「撞」況多

楠梓區益群橋是通往高雄大學特定區重要幹道，橋梁前方的益群路連接外環西路，平時車流量大，但民代發現，路寬33公尺的外環西路...

高雄楠梓陸橋明年開放機車 挨批做半套

高雄楠梓陸橋機車地下道蜿蜒且出口多常導致迷向，被稱為「楠梓百慕達」，地方爭取多年，市府終於決定明年讓機車上橋，不再迷航，...

廣角鏡／佛光山博覽會 結合書香與蔬食

佛光山2025年書展暨蔬食博覽會11月8日至14日在佛陀紀念館登場，今年以「天天向上．好看好吃好玩」為主題，結合書展、蔬...

六龜觀光藝文季登場 吸引人潮共賞山城盛宴

「2025六龜觀光藝文季」在具有百年歷史的六龜老街池田屋盛大登場，活動以「音樂串起山城熱情」為主題，集結客家劇團、客家歌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。