高捷工程費暴增 議員憂沒錢蓋紫線

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄捷運目前有紅線及橘線，另有黃線施工中，紫線尚在交通部審議中。圖／高雄捷運工程局提供
高雄捷運目前有紅線及橘線，另有黃線施工中，紫線尚在交通部審議中。圖／高雄捷運工程局提供

受缺工缺料及物價上漲等因素影響，高雄捷運黃線、紅線小港林園延伸線、岡山路竹延伸線均將延後完工，且黃線預估追加906億元、林園線約追加304億元，明年中央軌道建設補助又會少103億元，民代憂心規畫中的捷運紫線沒錢蓋。財政局盼立法院修訂財劃法，讓已核定的重大軌道建設如期完工。

高雄多條軌道建設同步施作，但工程費不斷攀高，捷運黃線從1442億元追加至2348億元、暴增906億元、漲幅63%，完工日期從2028年延至2034年。小港林園線原經費533億元，估追加304億元，延後5年到2034年通車。岡山路竹延伸線則由2029年延至2031年通車，尚未提報追加預算。

議員李眉蓁昨天質詢表示，規畫中的捷運紫線總預算約1884億元，光是黃線及小港林園線的追加款就可以蓋成，而明年中央還要砍捷運補助103億元，紫線會不會大延後或被犧牲掉？

財政局長陳勇勝答覆，近年從北至南，捷運建設經費都因物調往上增加，高市府已向中央積極爭取補助款調增至8成，這樣地方政府只要負擔2成自籌款，再透過TOD、TIF、票箱收入及租金收入，以確保軌道建設不中斷。其中小港林園線約追加300多億元，市府約需要增加60至80億元自籌款，黃線物調後增加906億，希望中央補助達8成、約700億。

捷運紫線全長36公里，行經7所大專院校及楠梓科技產業園區、楠梓產業園區、橋頭科學園區，已報請交通部審議可行性研究報告，李眉蓁擔心工程一旦延後，就會增加預算，要求紫線規畫不能中斷。

