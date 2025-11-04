聽新聞
高雄楠梓益群路 路幅落差「撞」況多
楠梓區益群橋是通往高雄大學特定區重要幹道，橋梁前方的益群路連接外環西路，平時車流量大，但民代發現，路寬33公尺的外環西路接至益群路後縮減為20公尺，足足減少2車道，以致大小車撞況不斷，民眾抱怨連連。
交通局長張淑娟表示，路幅從33公尺寬縮為20公尺，確實造成交通瓶頸，由於路幅已無法拓寬，市府考量當地許多左轉車流，規畫取消路邊車格，設置左轉車道，讓左轉車在專用車道待轉，避免影響後方直行車，如此可大幅減少壅塞。但地方未達共識，市府會持續溝通。
楠梓區外環西路經過德民路後接至益群路，路幅縮減，6車道改為4車道，約經過300公尺過益群橋，就會到高雄大學特定區，是市區到高大特區的重要道路。但據警方統計，益群路和德民路口去年發生15件車禍，今年截至9月已發生20件車禍，整條益群路去年一整年發生117件車禍，今年截至9月發生89件車禍。
議員李雅芬發現，上、下班尖峰時段，大量車輛湧進益群路，沿途因有公車站和路邊車格，「只要有一班公車停靠，或有左轉車輛停在路口，整條路就嚴重回堵」。她表示，當地車流多，雖沒發生致死的A1車禍（車禍當下或發生24小時內死亡），但每年超過100件車禍，撞況不斷，通勤民眾抱怨連連，務必改善。
