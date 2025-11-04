聽新聞
0:00 / 0:00

高雄楠梓益群路 路幅落差「撞」況多

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
楠梓區益群路連接外環西路平時車流量大，但因路幅縮小，造成頻傳車禍，交通局預計畫設偏心式車道，分流轉彎和直行車輛，避免因車輛轉向造成後車回堵。記者宋原彰／攝影
楠梓區益群路連接外環西路平時車流量大，但因路幅縮小，造成頻傳車禍，交通局預計畫設偏心式車道，分流轉彎和直行車輛，避免因車輛轉向造成後車回堵。記者宋原彰／攝影

楠梓區益群橋是通往高雄大學特定區重要幹道，橋梁前方的益群路連接外環西路，平時車流量大，但民代發現，路寬33公尺的外環西路接至益群路後縮減為20公尺，足足減少2車道，以致大小車撞況不斷，民眾抱怨連連。

交通局長張淑娟表示，路幅從33公尺寬縮為20公尺，確實造成交通瓶頸，由於路幅已無法拓寬，市府考量當地許多左轉車流，規畫取消路邊車格，設置左轉車道，讓左轉車在專用車道待轉，避免影響後方直行車，如此可大幅減少壅塞。但地方未達共識，市府會持續溝通。

楠梓區外環西路經過德民路後接至益群路，路幅縮減，6車道改為4車道，約經過300公尺過益群橋，就會到高雄大學特定區，是市區到高大特區的重要道路。但據警方統計，益群路和德民路口去年發生15件車禍，今年截至9月已發生20件車禍，整條益群路去年一整年發生117件車禍，今年截至9月發生89件車禍。

議員李雅芬發現，上、下班尖峰時段，大量車輛湧進益群路，沿途因有公車站和路邊車格，「只要有一班公車停靠，或有左轉車輛停在路口，整條路就嚴重回堵」。她表示，當地車流多，雖沒發生致死的A1車禍（車禍當下或發生24小時內死亡），但每年超過100件車禍，撞況不斷，通勤民眾抱怨連連，務必改善。

車道 高雄大學 車禍

延伸閱讀

高雄兩捷運路線預算暴增1200億…明年又砍103億 地方憂沒錢蓋紫線

局長忙接市長電話未即答覆遭主席嚴斥 陳其邁：不曉得他在議會

忙接陳其邁電話未理會議員質詢 高市消防局長遭議事主席批「搞什麼鬼」

高雄楠梓林蔭大道變「斷頭樹」 公園處：依規疏枝降高

相關新聞

六龜觀光藝文季登場 吸引人潮共賞山城盛宴

「2025六龜觀光藝文季」在具有百年歷史的六龜老街池田屋盛大登場，活動以「音樂串起山城熱情」為主題，集結客家劇團、客家歌...

高捷工程費暴增 議員憂沒錢蓋紫線

受缺工缺料及物價上漲等因素影響，高雄捷運黃線、紅線小港林園延伸線、岡山路竹延伸線均將延後完工，且黃線預估追加906億元、...

高雄楠梓益群路 路幅落差「撞」況多

楠梓區益群橋是通往高雄大學特定區重要幹道，橋梁前方的益群路連接外環西路，平時車流量大，但民代發現，路寬33公尺的外環西路...

高雄楠梓陸橋明年開放機車 挨批做半套

高雄楠梓陸橋機車地下道蜿蜒且出口多常導致迷向，被稱為「楠梓百慕達」，地方爭取多年，市府終於決定明年讓機車上橋，不再迷航，...

廣角鏡／佛光山博覽會 結合書香與蔬食

佛光山2025年書展暨蔬食博覽會11月8日至14日在佛陀紀念館登場，今年以「天天向上．好看好吃好玩」為主題，結合書展、蔬...

屏東楓港溪以雞糞種西瓜 部落族人控蒼蠅配飯

屏東縣獅子鄉新路部落族人每到楓港溪河灘地種西瓜季節，雞糞施肥時衍伸異味，曬衣服、枕頭沾滿蒼蠅，不堪其擾。日前又發現楓港溪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。