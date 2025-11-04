高雄楠梓陸橋明年開放機車 挨批做半套

高雄楠梓陸橋機車地下道蜿蜒且出口多常導致迷向，被稱為「楠梓百慕達」，地方爭取多年，市府終於決定明年讓機車上橋，不再迷航，但民代質疑，只供台一線南北向機車通行，東西向加昌路、楠陽路車流仍需大幅繞行，根本只做半套。

交通局對此說明，楠梓陸橋南北向因為台1線穿越性車流龐大，機車上橋的交通效益最大，但東西向的加昌路、楠陽路若設機車道，會有許多衝突點，將列第二階段處理，待鐵路立體化、陸橋拆除時再納入。此外，楠梓陸橋北上機車道路幅等同1個車道，應不致釀成回堵，目前評估採全段實體分隔較適宜，會再妥善設計。

議員李雅慧說，曾有老翁走進「楠梓百慕達」後走不出來，「像被吸入黑洞」，最後累癱在路邊，目前高市府讓南北向機車騎上陸橋，卻未一併打通東西向橋面，造成東西向機車需繞一大段。騎士從加昌路騎往楠陽路，需繞到朝新路才能抵達。

議員黃文志質疑市府到底有無完整評估，他說，橋頭往楠梓方向已有獨立機車道，可重新開放行駛，但北向無機車道，未來機車上橋恐碰上往楠梓車站、後勁的汽車車流及楠陽路引道上橋車流，2處大型交織點，恐是交通瓶頸。

台灣機車路路權促進會指陸橋北上將新設全段緣石，畫為「獨立機車道」，屆時機車全擠在狹窄車道中易發生事故，建議取消部分緣石路段，先行匯流。

交通局長張淑娟說，楠梓陸橋改造案是委由顧問公司設計，橋上2處車流交織問題無法透過分隔島、緣石解決，因此北上、南下均設置2處號誌分流管制；陸橋地下道因仍有東西向機車行駛需求，不會封閉。