聽新聞
0:00 / 0:00

高雄楠梓陸橋明年開放機車 挨批做半套

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
楠梓陸橋因採汽機車分流，汽車可直行上陸橋，機車只能走專用道，需繞行數個彎道、地下道，蜿蜒路線被外界形容是「楠梓百慕達」。圖／高雄市交通局提供
楠梓陸橋因採汽機車分流，汽車可直行上陸橋，機車只能走專用道，需繞行數個彎道、地下道，蜿蜒路線被外界形容是「楠梓百慕達」。圖／高雄市交通局提供

高雄楠梓陸橋機車地下道蜿蜒且出口多常導致迷向，被稱為「楠梓百慕達」，地方爭取多年，市府終於決定明年讓機車上橋，不再迷航，但民代質疑，只供台一線南北向機車通行，東西向加昌路、楠陽路車流仍需大幅繞行，根本只做半套。

交通局對此說明，楠梓陸橋南北向因為台1線穿越性車流龐大，機車上橋的交通效益最大，但東西向的加昌路、楠陽路若設機車道，會有許多衝突點，將列第二階段處理，待鐵路立體化、陸橋拆除時再納入。此外，楠梓陸橋北上機車道路幅等同1個車道，應不致釀成回堵，目前評估採全段實體分隔較適宜，會再妥善設計。

議員李雅慧說，曾有老翁走進「楠梓百慕達」後走不出來，「像被吸入黑洞」，最後累癱在路邊，目前高市府讓南北向機車騎上陸橋，卻未一併打通東西向橋面，造成東西向機車需繞一大段。騎士從加昌路騎往楠陽路，需繞到朝新路才能抵達。

議員黃文志質疑市府到底有無完整評估，他說，橋頭往楠梓方向已有獨立機車道，可重新開放行駛，但北向無機車道，未來機車上橋恐碰上往楠梓車站、後勁的汽車車流及楠陽路引道上橋車流，2處大型交織點，恐是交通瓶頸。

台灣機車路路權促進會指陸橋北上將新設全段緣石，畫為「獨立機車道」，屆時機車全擠在狹窄車道中易發生事故，建議取消部分緣石路段，先行匯流。

交通局長張淑娟說，楠梓陸橋改造案是委由顧問公司設計，橋上2處車流交織問題無法透過分隔島、緣石解決，因此北上、南下均設置2處號誌分流管制；陸橋地下道因仍有東西向機車行駛需求，不會封閉。

車道 高雄市 路權

延伸閱讀

高雄兩捷運路線預算暴增1200億…明年又砍103億 地方憂沒錢蓋紫線

金馬影后舒淇執導電影「女孩」上映 基隆「舒淇橋」重現畫面又成話題

忙接陳其邁電話未理會議員質詢 高市消防局長遭議事主席批「搞什麼鬼」

高雄楠梓林蔭大道變「斷頭樹」 公園處：依規疏枝降高

相關新聞

六龜觀光藝文季登場 吸引人潮共賞山城盛宴

「2025六龜觀光藝文季」在具有百年歷史的六龜老街池田屋盛大登場，活動以「音樂串起山城熱情」為主題，集結客家劇團、客家歌...

高捷工程費暴增 議員憂沒錢蓋紫線

受缺工缺料及物價上漲等因素影響，高雄捷運黃線、紅線小港林園延伸線、岡山路竹延伸線均將延後完工，且黃線預估追加906億元、...

高雄楠梓益群路 路幅落差「撞」況多

楠梓區益群橋是通往高雄大學特定區重要幹道，橋梁前方的益群路連接外環西路，平時車流量大，但民代發現，路寬33公尺的外環西路...

高雄楠梓陸橋明年開放機車 挨批做半套

高雄楠梓陸橋機車地下道蜿蜒且出口多常導致迷向，被稱為「楠梓百慕達」，地方爭取多年，市府終於決定明年讓機車上橋，不再迷航，...

廣角鏡／佛光山博覽會 結合書香與蔬食

佛光山2025年書展暨蔬食博覽會11月8日至14日在佛陀紀念館登場，今年以「天天向上．好看好吃好玩」為主題，結合書展、蔬...

屏東楓港溪以雞糞種西瓜 部落族人控蒼蠅配飯

屏東縣獅子鄉新路部落族人每到楓港溪河灘地種西瓜季節，雞糞施肥時衍伸異味，曬衣服、枕頭沾滿蒼蠅，不堪其擾。日前又發現楓港溪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。