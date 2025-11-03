六龜觀光藝文季登場 吸引人潮共賞山城盛宴

「2025六龜觀光藝文季」在具有百年歷史的六龜老街池田屋盛大登場，活動以「音樂串起山城熱情」為主題，集結客家劇團、客家歌手、電音樂團、在地樂團與育幼院合唱團等多元表演團體，為山城注入滿滿藝文能量，兩日活動圓滿結束，吸引上千民眾湧入，共同見證六龜山城的文化新篇章。

活動首日登場的「山城好聲音歌唱大賽」吸引眾多好手參賽，從長青族到青年學子都熱情參與。另外還有壓軸登場的「客家大戲」由「紫園戲劇坊」帶來《紅孩兒的奇幻轉心術》華麗演出，結合絢麗服飾、細膩唱腔與創新舞台設計，讓現場觀眾報以熱烈掌聲。

除了一連串精彩的舞台表演外，現場的特色市集更是人氣滿滿。此外，客家手作體驗區則推出竹編、藍染及盤花創作等課程，吸引親子與遊客熱烈參與，現場洋溢滿滿的手作樂趣與溫馨互動氛圍，為活動增添濃厚的人文氣息。