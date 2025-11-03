聽新聞
六龜觀光藝文季登場 吸引人潮共賞山城盛宴
「2025六龜觀光藝文季」在具有百年歷史的六龜老街池田屋盛大登場，活動以「音樂串起山城熱情」為主題，集結客家劇團、客家歌手、電音樂團、在地樂團與育幼院合唱團等多元表演團體，為山城注入滿滿藝文能量，兩日活動圓滿結束，吸引上千民眾湧入，共同見證六龜山城的文化新篇章。
活動首日登場的「山城好聲音歌唱大賽」吸引眾多好手參賽，從長青族到青年學子都熱情參與。另外還有壓軸登場的「客家大戲」由「紫園戲劇坊」帶來《紅孩兒的奇幻轉心術》華麗演出，結合絢麗服飾、細膩唱腔與創新舞台設計，讓現場觀眾報以熱烈掌聲。
除了一連串精彩的舞台表演外，現場的特色市集更是人氣滿滿。此外，客家手作體驗區則推出竹編、藍染及盤花創作等課程，吸引親子與遊客熱烈參與，現場洋溢滿滿的手作樂趣與溫馨互動氛圍，為活動增添濃厚的人文氣息。
六龜區長陳昱如表示，六龜是一個客家、閩南、外省及原民文化融合的地方，這次活動不僅展現六龜山城活力，更是讓在地各族群文化更緊密地結合。期待藉由這樣的活動，串聯地方產業與文化特色，吸引更多遊客走進六龜、了解六龜、愛上六龜，體驗高雄多元又豐富的文化底蘊。
