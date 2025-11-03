屏東楓港溪以雞糞種西瓜 部落族人控蒼蠅配飯

屏東縣獅子鄉新路部落族人每到楓港溪河灘地種西瓜季節，雞糞施肥時衍伸異味，曬衣服、枕頭沾滿蒼蠅，不堪其擾。日前又發現楓港溪旁野溪河道約有數十甲都種滿西瓜，立院衛環委員會今現勘並舉行座談，因野溪屬未登錄地，將盡快釐清權責單位，才能做後續管理。

屏東縣楓港溪從16年前起枯水期開放瓜農種西瓜，縣府水利處表示，縣管河川楓港溪合法範圍31公頃，現階段有13名承租人種植西瓜。

種植西瓜時每逢雞糞施肥期間衍伸出異味，居民無奈，配蒼蠅吃飯，捕蠅紙擺放幾小時就滿滿蒼蠅，有族人嘆，曬衣服、被子、枕頭，都有蒼蠅環繞。兩周前，立委盧縣一接獲村民陳情後現勘，發現楓港溪旁野溪河床有瓜農疑未申請就種西瓜，面積高達數十公頃。

立法院社會福利及衛生環境委員會南下考察，先到楓港溪現勘，之後到獅子鄉公所座談會，環境部、經濟部能源署、國有財產署、水利署等均派人參與，立委盧縣一、蘇清泉、環境部次長沈志修等人出席。

蘇清泉現勘時批，「獅子鄉大峽谷」根本是美濃大峽谷翻版，河床種滿西瓜，盡速釐清管理單位。盧縣一說，希望終止瓜農種植，提出實質解決方法。

兩周前現勘時，有瓜農為圖方便，未經申請私設便道，縣府水利處表示，已依違法水利法規定，開罰2.5萬元罰鍰，並要求恢復原狀。

座談會中，居民痛批，捕蠅紙貼上滿蒼蠅，連吃飯螞蟻蒼蠅也要來搶食物。新路部落族人羅淑貞無奈說，「請到我的家鄉來」小學四年級課本文章，要如何讓孩子們邀同學到家鄉，家鄉都是雞糞味、蒼蠅。

有部落居民批，長期飽受環境汙染，每年9月到隔年3月，無法辦喜宴，菜一來蒼蠅馬上出現，也讓部落辦喜慶餐飲業漸沒落。部落居民表示，希望能廢除河灘地種西瓜，野溪私種西瓜也要廢除。

國有財產署南區屏東分署表示，未登錄地，將請屏東縣政府釐清河川區域線，若種植西瓜所在地為河川區域縣內就是縣府管轄。若河川區域線外，要釐清所屬單位，後續透過河川區域圖，邀集相關單位釐清，初步現勘周邊有林保地、原保地，須釐清權責單位。

屏東縣政府表示，嚴正要求西瓜業者務必遵照法規種植，若有違規情事依法處分，情節嚴重者併將撤銷種植許可，相關局處持續啟動不定時聯合稽查，以最高標準維護鄉親環境權益與生活品質。

座談會也針對屏盛公司在枋山鄉楓港村設風力陸域風機說明討論，環境部會中表示，會嚴格把關。相關部會也提到，若未取得地方共識，將不會支持。

【中央社屏東縣3日電】

屏東楓港溪河床種西瓜，長年雞糞異味及蒼蠅問題影響新路部落，日前又發現一條野溪河床私種西瓜，立院衛環委員會今天現勘，因屬未登錄地，釐清土地權責機關後送裁處。

屏東縣楓港溪自民國98年起，乾旱期開放種植西瓜，瓜農可向屏東縣政府水利處申請，目前共有13名承租人，長年雞糞異味及蒼蠅問題，影響附近獅子鄉新路部落居民；同時發現一條野溪河床，瓜農疑似未申請就種植數十甲面積西瓜，10月曾發動抗議，今天再由立院衛環委員會邀集相關單位前往現勘並舉辦座談會，國民黨立委蘇清泉、盧縣一與環境部次長沈志修均出席。

蘇清泉現勘提及，這根本是「獅子鄉大峽谷」，整個河床都被種西瓜，應快點釐清管理單位；盧縣一表示，希望可以終止瓜農種植，並提出實質解決方法。

座談會中，民眾提及，大量蒼蠅，家戶都會放置捕蠅紙，不用2小時3張捕蠅紙就會黏上滿滿蒼蠅，就連吃飯蒼蠅也要來搶食物；也有居民說，野溪私種西瓜根本沒有申請，應直接禁止。

針對野溪土地所有機關，國有財產署南區分署屏東辦事處會中表示，屬於未登錄地，將由屏東縣政府先釐清河川區域線，若種植西瓜所在地為河川區域縣內就為縣政府管轄，若是在河川區域線外，則再釐清所屬單位，後續將透過河川區域圖，並邀集相關單位釐清，若土地未申請使用，將由土地所屬機關送裁處。

沈志修表示，野溪種植西瓜田部分，盼盡速釐清權責單位；另外關於異味問題，應掌握污染時間點，進行有效稽查。

屏東縣政府回應，西瓜業者未申請開闢便道部分，依水利法開罰新台幣2萬5000元；已嚴正要求西瓜業者應遵照法規種植，若有違規情事將依法處分，情節嚴重者將撤銷種植許可，同時將啟動不定時聯合稽查，維護環境。

另外，座談會中也針對屏盛風力發電公司擬於屏東枋山鄉楓港村設置9座風機，進行討論，反對風力發電自救會長王光盛遞交陳情書給沈志修，環境部在會中也強調，會嚴格把關審查。