16座醫療奉獻獎居全台之冠 屏東基督教醫院募款打造南台灣急重症基地

第35屆醫療奉獻獎剛落幕，個人獎得主洪慶憲長年致力於偏鄉奉獻，今天與屏東基督教醫院的同仁北上推動「募捐款計畫」，希望各界參與南台灣智慧醫療新基地，擴充急重症照護能力與提升醫療量能。

醫療奉獻獎被譽為醫界的「奧斯卡」，而屏東基督教醫院歷年來已獲得16座醫療奉獻獎，居全台之冠。屏東基督教醫院榮譽院長陳永興表示，為了改善老舊院區、強化急重症與智慧醫療能量，醫院正推動「智能醫療大樓」建設，導入智慧醫療系統，盼造福更多病患。

「醫院建築已經非常老舊，龐大建設經費需耗資44億元，目前已貸款34億元，仍有10億元缺口。」陳永興說，屏東基督教醫院在地服務逾70年，不僅是是屏東服務量最大的醫院，也是守護鄉親健康的重鎮。但是院區漸趨老舊，「大家作伙來蓋屏基醫院」需要各界的幫助，目前以2年募得10億元為目標，減輕貸款壓力。

陳永興指出，醫院擴建規畫已經在屏東市區找好一塊地，將設置一般病床499床、特殊病床362床，是準醫學中心的規模。設備也將導入智慧醫療系統，整合AI輔助診斷，強化重大創傷、心肌梗塞、腦中風等急重症照護體系，包括腫瘤治療照護資源，新大樓也讓醫護人員有更好的工作環境。

屏東基督教醫院執行長余廣亮表示，今天來北上參加「募捐款計畫」的路程有點辛苦，因為戴著護腰輔具不太方便。「上周不小心在醫院裡跌倒了，明明已經工作那麼久，空間都很熟悉，但醫院太老舊，代表病人也會有跌倒的危險。」現有院區建築老舊，期以集眾人之力新建醫療大樓。