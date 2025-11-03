聽新聞
佛光山2025年書展暨蔬食博覽會 11月8日起連辦7天
佛光山書展暨蔬食博覽會邁入第13年，今年以「天天向上‧好看好吃好玩」為主題，11月8日至14日在佛光山佛陀紀念館舉辦，為期7天活動內容豐富，書展之外還有藝術特展、名家講座、電影賞析及環保奇蹟展等系列活動，邀請市民闔家同遊佛館。
高雄市政府與人間文教基金會共同舉辦「佛光山2025年書展暨蔬食博覽會」，今天在市府開記者會預告書展活動即將登場，主題設定為「天天向上」，代表人要奮發向上。
佛光山常務副住持慧傳法師表示，佛光山從2013年開始舉辦書展，起因是星雲大師當年推動雲水書坊行動圖書館巡迴偏鄉學校，進而舉辦書展，書商及蔬食商也一起響應，年年有進步、年年有創新。
佛管說明，今年活動內容包含榮念曾藝術創作展、華彩萬象-石窟藝術沉浸體驗、佛教海線絲綢之路-新媒體藝術特展、名家講座、電影賞析、綠色新世代生活微塵中的環保奇蹟常設展、佛教植物園區、千人茶禪、綠色飲食、佛光環教列車、歡樂壓花趣~手作DIY、搭乘龍火車、馬車與騎警隊、佛光好事集等內容。
書展活動11月8日10時30分在佛陀紀念館大覺堂開幕，書展時間為平日9時至晚上6時、假日9時至晚上7時。
