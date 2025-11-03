快訊

高價吃到飽飲料被驗出腸桿菌超標 漢來海港、饗麻饗辣PLUS皆上榜

三重恐怖情殺！前陽光輔導長淪凶手墜樓亡 2事重擊他釀悲劇

聽新聞
0:00 / 0:00

佛光山2025年書展暨蔬食博覽會 11月8日起連辦7天

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
佛光山2025年書展暨蔬食博覽會預計11月8日至14日在佛光山佛陀紀念館登場。圖／高市教育局提供
佛光山2025年書展暨蔬食博覽會預計11月8日至14日在佛光山佛陀紀念館登場。圖／高市教育局提供

佛光山書展暨蔬食博覽會邁入第13年，今年以「天天向上‧好看好吃好玩」為主題，11月8日至14日在佛光山佛陀紀念館舉辦，為期7天活動內容豐富，書展之外還有藝術特展、名家講座、電影賞析及環保奇蹟展等系列活動，邀請市民闔家同遊佛館。

高雄市政府與人間文教基金會共同舉辦「佛光山2025年書展暨蔬食博覽會」，今天在市府開記者會預告書展活動即將登場，主題設定為「天天向上」，代表人要奮發向上。

佛光山常務副住持慧傳法師表示，佛光山從2013年開始舉辦書展，起因是星雲大師當年推動雲水書坊行動圖書館巡迴偏鄉學校，進而舉辦書展，書商及蔬食商也一起響應，年年有進步、年年有創新。

佛管說明，今年活動內容包含榮念曾藝術創作展、華彩萬象-石窟藝術沉浸體驗、佛教海線絲綢之路-新媒體藝術特展、名家講座、電影賞析、綠色新世代生活微塵中的環保奇蹟常設展、佛教植物園區、千人茶禪、綠色飲食、佛光環教列車、歡樂壓花趣~手作DIY、搭乘龍火車、馬車與騎警隊、佛光好事集等內容。

書展活動11月8日10時30分在佛陀紀念館大覺堂開幕，書展時間為平日9時至晚上6時、假日9時至晚上7時。

佛光山書展還有搭配蔬食博覽會，11月8日10時30分在佛陀紀念館大覺堂開幕。圖／高市教育局提供
佛光山書展還有搭配蔬食博覽會，11月8日10時30分在佛陀紀念館大覺堂開幕。圖／高市教育局提供

佛光山佛陀紀念館 佛教

延伸閱讀

2025台灣創新技術博覽會發明競賽結果揭曉　逾五百項創新成果齊耀登場

第19屆金門書展開幕 特設福州漆器手作體驗

文化部「第47次中小學生讀物選介」官網抽3千元圖書禮券　有獎徵答、快閃書展、校園活動熱烈展開

2025高雄城市書展 攜手樂高邀民眾邊玩邊讀

相關新聞

高雄兩捷運路線預算暴增1200億…明年又砍103億 地方憂沒錢蓋紫線

高雄捷運黃線、紅線小港林園延伸及岡山路竹延伸線同步施工中，三條路線均延後完工，且黃線追加906億元、林園線約追加304億...

16座醫療奉獻獎居全台之冠 屏東基督教醫院募款打造南台灣急重症基地

第35屆醫療奉獻獎剛落幕，個人獎得主洪慶憲長年致力於偏鄉奉獻，今天與屏東基督教醫院的同仁北上推動「募捐款計畫」，希望各界...

佛光山2025年書展暨蔬食博覽會 11月8日起連辦7天

佛光山書展暨蔬食博覽會邁入第13年，今年以「天天向上‧好看好吃好玩」為主題，11月8日至14日在佛光山佛陀紀念館舉辦，為...

高雄「雄嗨趴」跨年晚會陳漢典主持 將與LULU甜蜜合體

再過兩個月就要跨年，高雄市政府今早宣布在時代大道舉辦的「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會，將由剛新婚的陳漢典領軍，搭配綜藝活...

高雄萬聖節大南瓜今天風光退場 3天吸引60萬人朝聖

高雄萬聖節大南瓜連續2年引爆熱潮，繼去年在凹子底森林公園吸引眾多人潮後，今年22公尺巨大南瓜轉戰衛武營都會公園，昨晚活動...

獲最多醫奉獎醫院需各界奧援 屏基智能醫療大樓經費龐大

屏東基督教醫院承襲外國宣教士「哪裡有需要，就往哪裡去」的精神，深耕偏鄉、照顧弱勢。屏基醫護人員與團隊共16次獲得醫療奉獻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。