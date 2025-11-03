快訊

非洲豬瘟病毒疫調結果公布 單一案例、未落實蒸煮廚餘感染可能性最高

MLB／G6賽後訓練師一句話 騙到山本由伸「中0日」神話

KKTV突喊年底關台！整合LINE TV「日劇還在」 帳號整合教學一次看

高雄兩捷運路線預算暴增1200億…明年又砍103億 地方憂沒錢蓋紫線

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
議員李眉蓁關心高雄多條捷運路線興建經費暴增問題，擔心未來市府財政無法負擔紫線動工。圖／取自高雄市議會
議員李眉蓁關心高雄多條捷運路線興建經費暴增問題，擔心未來市府財政無法負擔紫線動工。圖／取自高雄市議會

高雄捷運黃線、紅線小港林園延伸及岡山路竹延伸線同步施工中，三條路線均延後完工，且黃線追加906億元、林園線約追加304億元，明年中央軌道建設補助又會少103億元，議員李眉蓁憂心市府無力負擔規畫中的捷運紫線。財政局回應，希望立法院財劃法修法，地方也會努力透過自籌款挹注軌道建設，讓已核定的重大軌道建設如期完工。

受缺工缺料及物價上漲等因素影響，捷運黃線經費從1442億元追加至2348億元、暴增906億元、漲幅63％，全線完工日期從2028年延至2034年。小港林園線經費原經費533億元、另追加304億元，2029年延至2034年全線通車。岡山路竹延伸線2029年延至2031年通車，尚未提報追加預算。

議員李眉蓁今日在高市議會質詢指出，規畫中的捷運紫線預算約1884億元，黃線及小港林園線的追加款幾乎可以蓋一條捷運，明年中央還要砍捷運補助103億元，紫線會不會大延後或被犧牲掉？

財政局長陳勇勝答覆，從台北至高雄，捷運重大建設因近年物調全都往上增加，目前市府已向中央積極爭取補助款增加至8成，這樣地方政府只要負擔2成自籌款，另外再透過TOD、TIF、票箱收入及租金收入等方式確定軌道建設不中斷。

陳勇勝也解釋，小港林園線約追加300多億元預算，市府約需要增加60至80億元自籌款，黃線物調後增加906億，希望中央補助達8成、約700億；岡山RK1至RK8目前捷運局還沒有物調資料，按期施工。

捷運紫線全長36公里，行經7所大專院校及楠梓科技產業園區、楠梓產業園區、橋頭科學園區，可行性研究報告報請交通部審議。李眉蓁強調，工程一旦延後就會增加預算，捷運紫線涉及台積電產業園區及北高校園線，規畫腳步不能停。

高雄捷運目前已有紅線及橘線，另有黃線施工中，紫線尚在交通部審議中。圖／取自高雄捷運工程局官網
高雄捷運目前已有紅線及橘線，另有黃線施工中，紫線尚在交通部審議中。圖／取自高雄捷運工程局官網

高雄捷運 軌道建設

延伸閱讀

高雄「雄嗨趴」跨年晚會陳漢典主持 將與LULU甜蜜合體

婚後和Lulu在高雄跨年甜蜜合體！陳漢典「希望可以牽手吃宵夜」

高雄萬聖節大南瓜今天風光退場 3天吸引60萬人朝聖

好友反目 高雄岡山某釣蝦場爆全武行多人送醫

相關新聞

高雄兩捷運路線預算暴增1200億…明年又砍103億 地方憂沒錢蓋紫線

高雄捷運黃線、紅線小港林園延伸及岡山路竹延伸線同步施工中，三條路線均延後完工，且黃線追加906億元、林園線約追加304億...

高雄萬聖節大南瓜今天風光退場 3天吸引60萬人朝聖

高雄萬聖節大南瓜連續2年引爆熱潮，繼去年在凹子底森林公園吸引眾多人潮後，今年22公尺巨大南瓜轉戰衛武營都會公園，昨晚活動...

高雄「雄嗨趴」跨年晚會陳漢典主持 將與LULU甜蜜合體

再過兩個月就要跨年，高雄市政府今早宣布在時代大道舉辦的「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會，將由剛新婚的陳漢典領軍，搭配綜藝活...

獲最多醫奉獎醫院需各界奧援 屏基智能醫療大樓經費龐大

屏東基督教醫院承襲外國宣教士「哪裡有需要，就往哪裡去」的精神，深耕偏鄉、照顧弱勢。屏基醫護人員與團隊共16次獲得醫療奉獻...

星期評論／高齡化時代 高雄市政App更需整合

高雄近年積極推動數位化轉型，從交通疏導到人流管制都能見到新科技的應用，但檢視市民端，市政相關App竟多達14個，令人難分...

與旗糖氛圍不搭 學者：商家要彰顯在地特色

旗山、橋頭兩處糖廠都在停止製糖後轉型觀光，旗糖保存完整的煙囪、石灰窯及製糖設備，鄰近旗山老街，也是通往美濃粄條街及六龜風...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。