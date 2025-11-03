高雄兩捷運路線預算暴增1200億…明年又砍103億 地方憂沒錢蓋紫線

高雄捷運黃線、紅線小港林園延伸及岡山路竹延伸線同步施工中，三條路線均延後完工，且黃線追加906億元、林園線約追加304億元，明年中央軌道建設補助又會少103億元，議員李眉蓁憂心市府無力負擔規畫中的捷運紫線。財政局回應，希望立法院財劃法修法，地方也會努力透過自籌款挹注軌道建設，讓已核定的重大軌道建設如期完工。

受缺工缺料及物價上漲等因素影響，捷運黃線經費從1442億元追加至2348億元、暴增906億元、漲幅63％，全線完工日期從2028年延至2034年。小港林園線經費原經費533億元、另追加304億元，2029年延至2034年全線通車。岡山路竹延伸線2029年延至2031年通車，尚未提報追加預算。

議員李眉蓁今日在高市議會質詢指出，規畫中的捷運紫線預算約1884億元，黃線及小港林園線的追加款幾乎可以蓋一條捷運，明年中央還要砍捷運補助103億元，紫線會不會大延後或被犧牲掉？

財政局長陳勇勝答覆，從台北至高雄，捷運重大建設因近年物調全都往上增加，目前市府已向中央積極爭取補助款增加至8成，這樣地方政府只要負擔2成自籌款，另外再透過TOD、TIF、票箱收入及租金收入等方式確定軌道建設不中斷。

陳勇勝也解釋，小港林園線約追加300多億元預算，市府約需要增加60至80億元自籌款，黃線物調後增加906億，希望中央補助達8成、約700億；岡山RK1至RK8目前捷運局還沒有物調資料，按期施工。