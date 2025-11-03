高雄「雄嗨趴」跨年晚會陳漢典主持 將與LULU甜蜜合體

再過兩個月就要跨年，高雄市政府今早宣布在時代大道舉辦的「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會，將由剛新婚的陳漢典領軍，搭配綜藝活力王阿本與新生代「木木」主持，另陳漢典也將 另一半Lulu黃路梓茵合體，帶來雙倍甜蜜的舞台演出，陪大家一起迎接2026！

新婚不久的陳漢典及Lulu黃路梓茵，年底選擇在高雄甜蜜合體，陪高雄市民一起跨年。陳漢典夫婦兩人10月底一起宣布合演舞台劇「半里長城」，劇中飾演前任戀人，話題十足，該劇12月27日於高雄衛武營歌劇院開演；緊接著又會在高雄跨年晚會現身，將以「歌手」身分登上跨年舞台的Lulu對跨年表演保密到家，更加深粉絲期待。

陳漢典在戲劇與主持之間自由切換，遊刃有餘，他笑說自己曾多次參與在高雄取景的電影拍攝，每次造訪港都都湧現滿滿回憶。婚後可更自在地談戀愛，希望跨完年能手牽手一起吃宵夜」。他更豪氣地說，已做好雄嗨趴準備，今年「雄嗨趴」將成為最精彩、最熱鬧的跨年盛宴。

高市府表示，2026「雄嗨趴」高雄跨年晚會以現代感、動感與跨世代共鳴為核心風格，展現港都全新的城市意象。

另備受矚目的義大世界跨年煙火秀邁入17年，今年煙火秀循往例長達999秒，更有全台首創的「藍色流星雨煙火」投射夜空，創造出宇宙星河般的唯美幻境。