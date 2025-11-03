快訊

血跡一路到橋上！老黃牛遭飼主貨車拖行受傷癱坐路旁 埔里人怒了

豬隻禁宰禁運何時解禁？ 農業部次長：符合條件最快7日

閃兵案再開庭！ 最強冤大頭金額差100萬 檢聲請傳喚王大陸作證

高雄「雄嗨趴」跨年晚會陳漢典主持 將與LULU甜蜜合體

聯合報／ 記者徐白櫻王昭月／高雄即時報導
高雄市政府今早宣布在時代大道舉辦的「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會主持陣容，將由剛新婚的陳漢典領軍，搭配綜藝活力王阿本與新生代人氣主持「木木」。圖／年代提供
高雄市政府今早宣布在時代大道舉辦的「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會主持陣容，將由剛新婚的陳漢典領軍，搭配綜藝活力王阿本與新生代人氣主持「木木」。圖／年代提供

再過兩個月就要跨年，高雄市政府今早宣布在時代大道舉辦的「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會，將由剛新婚的陳漢典領軍，搭配綜藝活力王阿本與新生代「木木」主持，另陳漢典也將 另一半Lulu黃路梓茵合體，帶來雙倍甜蜜的舞台演出，陪大家一起迎接2026！

新婚不久的陳漢典及Lulu黃路梓茵，年底選擇在高雄甜蜜合體，陪高雄市民一起跨年。陳漢典夫婦兩人10月底一起宣布合演舞台劇「半里長城」，劇中飾演前任戀人，話題十足，該劇12月27日於高雄衛武營歌劇院開演；緊接著又會在高雄跨年晚會現身，將以「歌手」身分登上跨年舞台的Lulu對跨年表演保密到家，更加深粉絲期待。

陳漢典在戲劇與主持之間自由切換，遊刃有餘，他笑說自己曾多次參與在高雄取景的電影拍攝，每次造訪港都都湧現滿滿回憶。婚後可更自在地談戀愛，希望跨完年能手牽手一起吃宵夜」。他更豪氣地說，已做好雄嗨趴準備，今年「雄嗨趴」將成為最精彩、最熱鬧的跨年盛宴。

高市府表示，2026「雄嗨趴」高雄跨年晚會以現代感、動感與跨世代共鳴為核心風格，展現港都全新的城市意象。

另備受矚目的義大世界跨年煙火秀邁入17年，今年煙火秀循往例長達999秒，更有全台首創的「藍色流星雨煙火」投射夜空，創造出宇宙星河般的唯美幻境。

義大世界跨年煙火秀2026年以「紫耀義大 義享奔騰」為主題，今年煙火設計突破以往，三大亮點包括國內首創「流墨幻彩煙火」；不用出國就能親眼目睹的絕美藍色煙花「藍色流行雨煙火」及繽紛壯觀的「五彩瀑布煙火」，還有千輪小花、變光煙火等特色煙花，是一場極致的視覺饗宴。

LuLu今年將在2026雄嗨趴高雄跨年晚會，與新婚老公陳漢典甜蜜合體，圖／年代提供
LuLu今年將在2026雄嗨趴高雄跨年晚會，與新婚老公陳漢典甜蜜合體，圖／年代提供
備受矚目的義大世界跨年煙火秀邁入17年，今年循往例施放長達999秒，更有全台首創的「藍色流星雨煙火」投射夜空。圖／義大世界提供
備受矚目的義大世界跨年煙火秀邁入17年，今年循往例施放長達999秒，更有全台首創的「藍色流星雨煙火」投射夜空。圖／義大世界提供

跨年晚會 義大世界 舞台

延伸閱讀

婚後和Lulu在高雄跨年甜蜜合體！陳漢典「希望可以牽手吃宵夜」

新婚10天！ LuLu突爆「我懷孕了」 陳漢典真實反應曝光：等很久了

新婚陳漢典洩「幸福口誤」 王偉忠笑：他真的變大人了

風雨擋不住！陳漢典Lulu選颱風天登記「原因全說了」

相關新聞

高雄萬聖節大南瓜今天風光退場 3天吸引60萬人朝聖

高雄萬聖節大南瓜連續2年引爆熱潮，繼去年在凹子底森林公園吸引眾多人潮後，今年22公尺巨大南瓜轉戰衛武營都會公園，昨晚活動...

高雄「雄嗨趴」跨年晚會陳漢典主持 將與LULU甜蜜合體

再過兩個月就要跨年，高雄市政府今早宣布在時代大道舉辦的「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會，將由剛新婚的陳漢典領軍，搭配綜藝活...

獲最多醫奉獎醫院需各界奧援 屏基智能醫療大樓經費龐大

屏東基督教醫院承襲外國宣教士「哪裡有需要，就往哪裡去」的精神，深耕偏鄉、照顧弱勢。屏基醫護人員與團隊共16次獲得醫療奉獻...

星期評論／高齡化時代 高雄市政App更需整合

高雄近年積極推動數位化轉型，從交通疏導到人流管制都能見到新科技的應用，但檢視市民端，市政相關App竟多達14個，令人難分...

與旗糖氛圍不搭 學者：商家要彰顯在地特色

旗山、橋頭兩處糖廠都在停止製糖後轉型觀光，旗糖保存完整的煙囪、石灰窯及製糖設備，鄰近旗山老街，也是通往美濃粄條街及六龜風...

旗山糖廠7年改造農創園區 連假人潮稀

各地糖廠陸續觀光化，百年歷史旗山糖廠經高雄市政府啟動改造計畫7年，累計投入2.6億元，農產、文創結合觀光體驗，但連假也不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。