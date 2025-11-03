高雄萬聖節大南瓜今天風光退場 3天吸引60萬人朝聖

高雄萬聖節大南瓜連續2年引爆熱潮，繼去年在凹子底森林公園吸引眾多人潮後，今年22公尺巨大南瓜轉戰衛武營都會公園，昨晚活動精彩落幕。高市教育局表示，今年3天活動共吸引60萬人次，許多民眾意猶未盡，相約明年萬聖節再見。

今年萬聖節活動於10月31日至11月2日在衛武營藝術文化中心登場，萬聖節巨大南瓜降臨衛武營，且推出360度全景「南瓜燈光秀」，定時上演光影交織的燈光秀，吸引大批市民駐足欣賞。

高市教育局指出，萬聖節連續3天現場湧入數萬民眾，從白天到夜晚人潮不斷，活動3天超過60萬人次到場，其中紙風車劇團演出更吸引3萬人到場觀賞。

教育局長吳立森說，今年從節慶氛圍、演出內容到觀光串聯都全面升級，展現高雄城市創意與包容，未來將持續打造專屬高雄的節慶品牌，讓高雄成為國際親子城市。