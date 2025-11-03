獲最多醫奉獎醫院需各界奧援 屏基智能醫療大樓經費龐大

屏東基督教醫院承襲外國宣教士「哪裡有需要，就往哪裡去」的精神，深耕偏鄉、照顧弱勢。屏基醫護人員與團隊共16次獲得醫療奉獻獎為全台之冠。屏基正推動「智能醫療大樓」建設，打造南台灣急重症與智慧醫療基地，面對龐大建設經費，亟待各界支持，讓醫療傳愛精神延續。

1953年一群來自美國、挪威與芬蘭宣教士醫師與護理人員，懷抱信仰的愛與醫療使命來到屏東，在貧困與艱難中開啟醫療宣教旅程。他們建立屏東基督教醫院，為痲瘋病患送藥、投入小兒麻痺孩童治療、為原住民及弱勢族群帶來希望。

延續至今，屏基有傅德蘭、畢嘉士、李集美、島阿鳳、譚凱莉、邱金菊、曾瑞慧、余廣亮、卓德松、范思善、連加恩、吳宗樹、洪慶憲，與海外宣教部、原鄉工作團隊與馬拉威工作團隊，共16次獲醫療奉獻獎，堪稱全台之冠。

醫療奉獻獎是台灣醫界最高榮譽，表揚默默行醫、不辭辛勞、心懷濟世醫護人員。屏基深耕偏鄉、原住民地區與弱勢族群，屢屢獲獎，代表社會對屏基肯定，見證醫療人員代代相傳信念。

屏基在原鄉醫療工作持續68年，專科醫師送上山，推展長期照護。交通接駁車30年如一日，天未亮準時出發，載原鄉病患到院就醫。

關懷跨越國界，1994年屏基醫護人員歷經10年耕耘到泰國、緬甸邊境佤邦，建立200床的安邦醫院及四個分院，培育百餘位醫護人員。2002年屏基承辦台灣駐馬拉威醫療團，兩國在2008年斷交，屏基仍以國際非政府組織（INGO）形式駐守，協助當地建立數位健康系統，從臨床照護到電子病歷升級。

屏基從創院以來沒有財團奧援，屏基指出，現正推動智能醫療大樓興建，新大樓基地面積1萬6000平方公尺，地上11層、地下2層，總樓地板面積近7萬平方公尺，設置一般病床499床、特殊病床362床，導入智慧醫療系統，整合AI輔助診斷，強化重大創傷、心肌梗塞、腦中風等急重症照護體系，發展完備急性後期及腫瘤治療照護資源。

屏基表示，雖已貸款34億元，但仍有10餘億元需籌措。為讓更多民眾參與屏東醫療發展，推動「空間命名募捐款計畫」，單人病房每單位捐款150萬元、雙人病房每單位捐款100萬元、四人病房每單位捐款200萬元、病床命名每單位捐款15萬元，一張病床一年可救助逾60名病人。