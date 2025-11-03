屏東搜救犬照養費少 特搜隊預算將檢討

屏東縣消防局是全國首個成立特搜大隊，縣議員指出，特搜大隊編列經費每年485萬元，大隊僅14人專職，現有8隻搜救犬，搜救犬照養1年僅13.5萬元，相當於1隻每天照養費46元。消防局表示，相關預算通盤檢討，人力編制未來5年逐年進用共150人。

屏東縣消防局特搜大隊2023年2月因輪值國際人道救援任務，前往土耳其救援，成功救出一名女性，獲國際醫療典範獎表揚。去年支援花蓮大地震，今年兩度到花蓮光復鄉馳援洪災，隊員們深陷泥漿，奇蹟般救出受困2天6歲女童，第二次重返花蓮帶著搜救犬Chubby。

縣議員陳揚說，屏縣8隻搜救犬，1年編列13.5萬元包括飼料、預防針等，換算後1天照養費不到50元，跟屏東縣動物之家流浪動物相比1天照養費68元，搜救犬竟不如流浪動物。

梁育慈說，狗罐頭一個約50元上下，搜救犬連狗罐頭吃不起。不只搜救犬，特搜大隊同仁們，特搜相關訓練費485萬元，也是太少，相關訓練費、設備費，也需人力挹注。

消防局表示，特搜大隊人道救援任務編組人員分散各分隊共有74人，其中專職特搜大隊有14人，包括大隊長、副大隊長、分隊長、小隊長2名與隊員9名。隨著多元災害類型頻繁發生，規畫在屏南設特搜第二分隊，預計明年整修林邊分隊廳舍後，待完工後將派員進駐。

人力問題，法定員額660人，現有635人，之後正式員額增加150人，消防局說，以每年增加30人，分5年補足，達到810人。

消防局長李彬正說，搜救犬有飼料廠商贊助。若參加國際認證、移地訓練等，會用各科室業務費支應。陳揚說，這不是長久之計，難道消防員的薪水、伙食費也要用認養嗎？梁育慈說，從制度改變，法定預算編列才是保障。李彬正說，會與相關單位通盤檢討。