與旗糖氛圍不搭 學者：商家要彰顯在地特色

旗山、橋頭兩處糖廠都在停止製糖後轉型觀光，旗糖保存完整的煙囪、石灰窯及製糖設備，鄰近旗山老街，也是通往美濃粄條街及六龜風景區的中繼站，觀光條件不差，卻無法吸引遊客。學者認為，商家營業項目通俗且與環境營造的氛圍不搭，無法彰顯旗山特色。

2023年旗山老街以817萬人次奪下全台冠軍，2024年700多萬人次，今年截至8月也已經突破400萬人次。但實踐大學觀光經營學系老師張景棠認為，緊鄰的旗山糖廠沒有完整吸收旗山老街的人潮，招商及行銷的確有待改進。

依他觀察，進駐旗糖的商家與環境營造的氛圍不搭，建議給予租金優惠，主動邀旗山、內門有特色的社區發展協會、團體機構或具創意的商家進駐，形成園區獨特的在地生活文創意象。旗山糖廠若能營造出在地特色，利用媒體及網文行銷，並定期或不定期舉辦文藝及在地活動，推出特惠方案或折價券，有機會吸引人潮。

議員朱信強說，糖廠交通方便且腹地寬廣，旗山香蕉、美濃白玉蘿蔔、六龜蓮霧與金煌芒果、內門鳳梨及甲仙梅子等農特產品豐富，東九區五家農會各有特色，前市長韓國瑜主政時期有意推動東九區農產品集散中心，設置據點給鄰近農會展售農特產品，旗糖應該善用在地特色發揮功能。