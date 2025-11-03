旗山糖廠7年改造農創園區 連假人潮稀

各地糖廠陸續觀光化，百年歷史旗山糖廠經高雄市政府啟動改造計畫7年，累計投入2.6億元，農產、文創結合觀光體驗，但連假也不見人潮，令議員質疑，由都發局主導此案是「不務正業」，且成效不彰還要年編350萬元管理費，恐淪無底洞；市府允諾檢討。

高市都發局表示，旗山糖廠獲中華建築金石獎首獎等7項獎項肯定，園區出租率從不到20％提升至超過70％，成功轉型為多功能文創及活動空間，逾半數進駐單位為東高雄團隊，已是市民假日休閒與文化活動的熱門場所。

旗山糖廠2002年停止製糖後，歷史悠久的冰品部維持營業，另分租部分土地引入連鎖旅館品牌；2018年高市府與台糖合作，針對其餘閒置空間啟動改造，更名「東九道之驛」農創園區，2022年2月對外開放。

記者近期連假期間前往旗山糖廠，直擊最具特色的製糖廠張貼整修公告，猶如廢墟，停車場滿是車輛、冰品部遊客眾多，卻極少人進入農創園區，內外猶如兩個世界。

市議員黃文益說，市府除年編350萬元維護管理費外，另花250萬元向台糖公司承租招商土地，但人潮稀少、商家凋零，行銷與招商策略錯誤，無法導入旗山商圈的眾多人潮；議員朱信強也形容旗糖「沒有特色、沒有亮點」，園區欠缺整體規畫，進駐廠商少、農特產也太少，不足以吸引外地遊客；議員林富寶認為，農創園區性質由都發局主導有點怪，且旗美地區是農業生產重鎮，園區可幫賣出好的農產品，應思考是否移交農業局較妥當。

此外，台南新營糖廠昔日為台糖3大總廠之一，2016年停止製糖業務，全區逾29公頃工業用地閒置多年，連帶糖廠內日治時期宿舍群遲遲無法修復，直到去年4月南市府文資處審議通過「新營糖廠歷史建築宿舍群修復再利用計畫」，南市都發局今年與台糖積極規畫，先期規畫報告已到期末階段，完成初步具體構想後將轉化為都市計畫變更草案。

立委陳亭妃近期則提出「糖鐵五分車廊帶地方創生計畫」，希望藉由糖鐵五分車串聯新營糖廠、岸內影視基地等文化與觀光場域。