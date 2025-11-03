星期評論／高齡化時代 高雄市政App更需整合

高雄近年積極推動數位化轉型，從交通疏導到人流管制都能見到新科技的應用，但檢視市民端，市政相關App竟多達14個，令人難分辨哪款能解決需求？「智慧城市」應是讓市民生活更便利，若數位建設是局處各自為政，只會把民眾困在數位迷宮。

高市議員張博洋日前質詢直指市府數位治理的盲點，發現市府各局處的每款App，功能分散，還導致市民手機儲存空間負擔、操作體驗不便、資訊更新困擾、低使用率等難題。

若在蘋果作業系統的應用程式商店搜尋高雄市政府，便會跳出多款App，以民政局來說，光民政、里政就各推出兩款App，若不完成下載，恐難分辨兩款App究竟有何差異；若是想透過App預掛市立凱旋、民生醫院的門診，還得各自下載醫院App。

對照其他城市的進展，問題更顯突出。張博洋舉例，台北市政府透過「台北好行」、「台北通」兩款App，就能完成大多數市政服務，與台北、新北、桃園、台中相繼推出整合式App比較，高雄數位治理仍有待改善。

近幾年，高雄市政府常將數位轉型當成施政主軸，但檢視市政App，就可看出與市民息息相關的數位基礎建設仍在原地踏步；App上架不僅涉及前端開發、還有後端維運與資料串接，一旦每個單位各自建置，不僅浪費行政資源，也削弱公共服務的整體效率；真正的「整合」應該是治理整合，讓資料互通、流程簡化、市民免於重複登入與操作，政府內部資訊能夠互通，也能提高行政效率。

高雄若要稱上「智慧城市」、「AI城市」，第一步該是讓市民先感受到便利，而不是困惑，尤其高雄老年人口已達2成，長者對數位工具的使用門檻更高，市府若不能將數位服務化繁為簡，智慧轉型終究只是空話，科技可以讓城市變聰明，但能不能讓政府變貼心，有賴市府提出對策。