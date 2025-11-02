儲水要快！高雄這些區域明將停水 將無水可用5到9小時

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
台灣自來水公司第七區管理處明天上午將分別在梓官、鳥松、仁武區及橋頭區等部分路段進行，部分區域將會停水5到9小時。本報資料照
台灣自來水公司第七區管理處明天上午將分別在梓官、鳥松、仁武區及橋頭區等部分路段進行，部分區域將會停水5到9小時。本報資料照

台灣自來水公司第七區管理處明上午將分別在梓官、鳥松、仁武區及橋頭區等部分路段進行漏水調查、管線連接及汰換管線等工程施工，部分區域及路段將實施停水，無水可用時間最短5小時、最長長達9小時，民眾儲水要快。

台水公告，為執行114年度岡山所分區計量管網委外建置及漏水調查，明天上午8至傍晚5時位於高市梓官區中正路、光明路、嘉好路、嘉展路、大舍北路、大舍南路、大舍東路、大舍西路、展寶路、海景路、赤崁北路、赤崁南路、赤崁東路、赤崁西路、通安路等路段，將分段停水測試、每段預計停水10至15分鐘。

此外，辦理文龍東路與鳳仁路110巷口管線連接施工停水，明天上午10至下午3時從鳥松區北昌一街、北昌路、永義街，以及鳳山區的北仁街、北堤街、北昌一街、北昌三街、北昌二街、北昌路、北賢街、文龍東路、永忠街、永福街、永義街、永誠街、鳳仁路將會停水。

另為辦理「高市96期重劃區內外銜接管線工程」斷管連接，明天上午10時至傍晚5時高雄市的仁武區大正一街、大正三街、大豐街將會停水施工。

由於台水在橋頭區瑞祥一街至五街要進行汰換管線工程施工，施工預估工期2個月，明天上午8時30分到傍晚5時30分，橋頭區的三仙路、三德西路、三德路、五林路、南北路、大仁路、新生路、朝富路、瑞祥一街、瑞祥三街、瑞祥二街、瑞祥五街、甲樹路、白樹路、興樹路、芋寮路、芋寮路南段、里林東路、鐵道北路等路段會先停水。

台水公告指出，橋頭區瑞祥一街至五街汰換管線工程施工，原則每天收工復水，並隨工程進度調整停水範圍及時間，每2天滾動式調整重新公告1次。

停水 漏水 重劃區

延伸閱讀

民進黨高雄市長初選升溫 參選人週休日跑行程拚場

管線汰換工程 苗栗縣苑裡鎮3里5日停水9個小時

影響3.8萬戶！「高雄3區域」下周四停水 管線末段最長13小時

高雄鳳山等區11月6日停水降壓11至13小時 影響3.8萬戶

相關新聞

高雄某醫院大跳電！外部工程誤觸高壓線 台電迅速修復

高雄某醫院今日下午2點46分發生全區臨時大跳電，導致醫院與眷舍區受影響，民眾目擊疑似院區發電中心竄升煙霧，致人心惶惶...

星期評論／高齡化時代 高雄市政App更需整合

高雄近年積極推動數位化轉型，從交通疏導到人流管制都能見到新科技的應用，但檢視市民端，市政相關App竟多達14個，令人難分...

與旗糖氛圍不搭 學者：商家要彰顯在地特色

旗山、橋頭兩處糖廠都在停止製糖後轉型觀光，旗糖保存完整的煙囪、石灰窯及製糖設備，鄰近旗山老街，也是通往美濃粄條街及六龜風...

旗山糖廠7年改造農創園區 連假人潮稀

各地糖廠陸續觀光化，百年歷史旗山糖廠經高雄市政府啟動改造計畫7年，累計投入2.6億元，農產、文創結合觀光體驗，但連假也不...

屏東搜救犬照養費少 特搜隊預算將檢討

屏東縣消防局是全國首個成立特搜大隊，縣議員指出，特搜大隊編列經費每年485萬元，大隊僅14人專職，現有8隻搜救犬，搜救犬...

儲水要快！高雄這些區域明將停水 將無水可用5到9小時

台灣自來水公司第七區管理處明上午將分別在梓官、鳥松、仁武區及橋頭區等部分路段進行漏水調查、管線連接及汰換管線等工程施工，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。