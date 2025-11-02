儲水要快！高雄這些區域明將停水 將無水可用5到9小時

台灣自來水公司第七區管理處明上午將分別在梓官、鳥松、仁武區及橋頭區等部分路段進行漏水調查、管線連接及汰換管線等工程施工，部分區域及路段將實施停水，無水可用時間最短5小時、最長長達9小時，民眾儲水要快。

台水公告，為執行114年度岡山所分區計量管網委外建置及漏水調查，明天上午8至傍晚5時位於高市梓官區中正路、光明路、嘉好路、嘉展路、大舍北路、大舍南路、大舍東路、大舍西路、展寶路、海景路、赤崁北路、赤崁南路、赤崁東路、赤崁西路、通安路等路段，將分段停水測試、每段預計停水10至15分鐘。

此外，辦理文龍東路與鳳仁路110巷口管線連接施工停水，明天上午10至下午3時從鳥松區北昌一街、北昌路、永義街，以及鳳山區的北仁街、北堤街、北昌一街、北昌三街、北昌二街、北昌路、北賢街、文龍東路、永忠街、永福街、永義街、永誠街、鳳仁路將會停水。

另為辦理「高市96期重劃區內外銜接管線工程」斷管連接，明天上午10時至傍晚5時高雄市的仁武區大正一街、大正三街、大豐街將會停水施工。

由於台水在橋頭區瑞祥一街至五街要進行汰換管線工程施工，施工預估工期2個月，明天上午8時30分到傍晚5時30分，橋頭區的三仙路、三德西路、三德路、五林路、南北路、大仁路、新生路、朝富路、瑞祥一街、瑞祥三街、瑞祥二街、瑞祥五街、甲樹路、白樹路、興樹路、芋寮路、芋寮路南段、里林東路、鐵道北路等路段會先停水。

台水公告指出，橋頭區瑞祥一街至五街汰換管線工程施工，原則每天收工復水，並隨工程進度調整停水範圍及時間，每2天滾動式調整重新公告1次。