郭國文高雄助選 高喊美濃大峽谷「沒什麼大代誌」惹議

立委賴瑞隆爭取高雄市長提名，昨在苓雅區舉辦政策說明會，立委郭國文台上致詞表示，國民黨、民眾黨愈來愈「夭壽骨」，像近日烏山頭事件及美濃大峽谷，原先沒什麼「大代誌」卻可以搞這麼大，目標就是要贏得2026年勝利、取得2028執政。這番發言在網路發酵，有網友建議郭搬家到大峽谷、用光電板泡水喝。

賴瑞隆號召「前金、新興、苓雅區」後援會，昨下午在苓雅區北凱旋公園旁舉辦「來呦！隆作伙」政策說明會，高雄市議長康裕成、立委郭國文及學者范世平等人到場力挺。

立委郭國文曾在高雄生活7年，以高雄人身分上台助選，他說，謝長廷、陳菊及陳其邁是三位扮演關鍵角色的市長，要超越他們三人不容易，賴瑞隆是他認為可以延續城市進步的適當人選。

話鋒一轉，郭國文說，國民黨或民眾黨愈來愈夭壽骨（可惡），白賊（說謊）、攻擊也愈來愈沒節制，大家最近有無看見烏山頭事件、高雄大峽谷，原先沒什麼大代誌可以搞這麼大，目標就是希望取得2026年勝利，以完成2028年執政，但2026年要如何勝出，就是高雄或台南贏一個城市就是代表已經贏了。