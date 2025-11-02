民進黨高雄市長初選升溫 參選人週休日跑行程拚場

快訊

中央社／ 高雄2日電

民進黨高雄市長初選戰火升溫，昨天立委林岱樺大造勢，今天對手邱議瑩、賴瑞隆、許智傑也辦活動與市民交流，邱議瑩預告每週公布主軸政見，許智傑將爭取設市府北高服務中心。

林岱樺昨晚在岡山區舉辦大型造勢活動引發關注，主辦單位喊現場湧入約3萬人，展現氣勢。林岱樺哽咽強調自己清白，會含淚、咬牙堅決走下去。

邱議瑩今天在橋頭區舉辦「傾聽共贏」座談會，她說，高雄市長陳其邁帶領高雄「彎道超車」，立下「其邁障礙」，所以後面接棒不容易。但自己已做好準備，要帶領高雄「直線加速」，讓岡山橋頭不只是民主聖地，更扮演高科技重鎮。

邱議瑩並預告，將每週陸續公布主軸政見，爭取更多市民的支持。她舉「安養政見」說明，將加碼敬老卡點數，並推動「新生兒希望帳戶」，為孩子存成年的第一桶金；同時規劃增加「24小時的臨時托育中心」，減輕父母負擔。

賴瑞隆今天在前鎮區舉辦政策說明會，民進黨立委鍾佳濱、李柏毅等人出席站台。賴瑞隆表示，近1年來已辦理超過百場的說明會、走入市場等，將持續勤走基層推出政見，正面積極爭取選民支持。

賴瑞隆說，自己是唯一具有最厚實行政歷練的市長參選人，而下一任高雄市長，必須嫻熟市政胸懷願景，對接優質市政與中央政策。未來他將持續提出高雄未來的藍圖，用創意執行力、穩重步調，及懷抱承擔遠見的願景，延續高雄光榮。

許智傑今天在岡山區舉辦「市民見面會」岡山場，他說，現階段行政資源多集中在南高雄，為平衡區域發展及便利北高雄民眾洽公所需，將爭取設立「市政府北高雄服務中心」，提供單一窗口，讓北高雄市民不用再舟車勞頓。

岡山 政見

