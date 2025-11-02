高雄搞怪經濟夯 衛武營南瓜燈光秀吸引10萬人湧進、商家樂歪

2025年高雄萬聖節商機龐大，主要在於結合衛武營的「萬聖節」活動等主題盛事，11月1日晚間的戶外廣場設置巨型南瓜燈光秀，號稱吸引逾10萬人潮湧入參與。商機來源涵蓋了超過100攤的市集攤位，包括萬聖節主題攤位、文青風格市集及露營裝備品牌等。

漢來美食董事長林淑婷分析指出，高雄具備大型場館、交通便利與海港城市開放特質，加上市府靈活的行銷整合，成為創造商機首選城市，每次重點活動都不只是一次的觀光消費高峰，更是以文化活動為引擎驅動地方經濟的成功案例。

萬聖節活動與會商家說，活動帶來餐飲、娛樂表演、親子互動以及周邊商品的銷售，「有人潮就有錢潮，應該多辦這種活動」。

市府經發局表示，這回集合超過100個攤位的市集，「萬聖節市集」、「鬼才來擺攤」等活動提供了多樣的銷售機會，超過60家美食餐車、30個露營裝備品牌等，吸引特定消費族群。

遊樂園的快閃以及知名電視節目的舞台演出，招來大量觀眾，還有親子與主題商品的萬聖節裝扮、道具、化妝品等需求增加。同時活動吸引全國親子前往，帶動高雄住宿、交通等觀光相關產業的商機。

高雄商業會理事長劉憲周表示，樂見高雄辦活動促進商業活動繁榮，大家都有錢賺，消費者得到滿足，是多贏的局面。

以前一波的南韓天團BLACKPINK連續二晚在世運主場館開唱為例，強吸12萬人潮，驚創3億元觀光產值，外溢至夜市商圈、餐飲旅宿與百貨零售業全面受惠，商家笑顏逐開。

辦活動商機能成功，最主要的原因是市政府團隊做對「跨局處整合，創造大效益這件事」，讓高雄商業能量短期達到最高潮。包括經發局、文化局、觀光局、交通局等多個局處全體動員，終能成就活動熱度。