高雄市加速眷村改建計畫 將做跨區公辦都更

高雄市長陳其邁2日視察左營海軍眷村緯六路拓寬工程時指出，大規模眷村改建對市府是龐大財政壓力，所以將會做跨區公辦都更，從收益挹注30億元作為改建經費，逐步完成眷村改建。

陳其邁說，緯六路總共長度是378公尺，原來是9米寬，現在拓寬成20米寬道路，旁邊綠草如茵，這是眷村改建的一部分，高雄的海軍眷村是全台灣最大的眷村。

這麼大規模的眷村改建，市府來講整個財務壓力非常大，所以為了加速整個眷村的改建，讓這裡不僅是居住、還有文化、休閒、產業等等，都能夠融合成為一個新型態的社區，所以進行了跨區的公辦都更。

總共在1、2期的計劃收益部分增加經費，將緊臨的合群、建業、明德等這些眷村進行改建，周邊包括台積電、還有國家運動園區世運主場館，未來新台17線的拓寬興建，成為北高雄生活休閒中心地帶。

陳其邁說，緯六路是新的眷村改建典範，地方政府在財政有限的情況下，利用更靈活的財政政策進行活化，全案是由下而上，道路施工、眷村保留、公共設施的興建都尊重地方意見，很快地達成共識推動非常的順利。

陳其邁說，楠梓台積電建廠速度也加快腳步，以因應全球市場供需，前幾天他去視察，希望園區南路跟裡面原本中山路，都能夠加快在今年底前完工，而新台17線在明年完工後，也會有效紓解南北之間交通壅塞狀況。

另海軍眷村地理位置緊鄰楠梓台積電、世運主場館等未來新台17線的拓寬興建，將會是北高雄生活休閒中心地帶，所以市府積極執行計畫，預計明年底強化眷村內相關公共設施，後年將做整體綠化或相關建設。