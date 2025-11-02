鄰近台積電園區 高雄59公頃海軍眷村改造風貌煥然一新

高雄左營區合群、建業、明德海軍眷村合計59 公頃，市長陳其邁今早視察緯六路拓寬工程，道路完工後不僅解決道路狹窄與視線不佳問題，周遭也陸續完成36棟眷舍修繕工程，文化局正在招商，新台17線的拓寬完工後，將為台積電楠梓產業園區及世運主場館周遭生活圈，營造全新風貌的生活休閒中心。

緯六路北邊是合群眷村，南邊是建業眷村。高市工務局新工處指出，緯六路寬度原本僅9公尺，已拓寬至20公尺，全長378公尺。拓寬過程保留既有喬木並設置綠帶、鋪設PC刷毛人行步道等，兼顧交通安全與環境美化。

市長陳其邁今早會同立委、議員及地方人士見證拓寬完成後的全新風貌，周遭的舊海軍眷舍也陸續整建完工。文化局表示，改造過程中保留236棵喬木，36棟完成修繕的眷舍招商中，正在實施「點心計畫」，將生活點滴可見的甜點打造成眷村獨特符號，周遭有四處停車場、三處公廁，未來透過藝術創作實現生態共榮目標，59公頃總面積保留83％達49公頃，2027年完成整體修繕計畫。

陳其邁表示，高雄海軍眷村是全台灣最大的眷村改建案，這麼大規模的改建，對市府的財務壓力非常大，所以為了加速改建進行跨區公辦都更。在1、2期計畫中，從收益的部分來增加經費，將合群、建業、明德等這些眷村進行改建。

陳其邁說，海軍眷村緊鄰台積電及世運主場館，加上未來新台17線的拓寬興建，這裡將會是北高雄一個生活休閒的中心地帶。