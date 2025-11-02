快訊

生活中感受美學 屏東潮好玩幸福村展出「潮怪的異想世界」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府今在潮好玩幸福村舉辦「潮怪的異想世界」特展，縣長周春米、學童們跟展出的潮怪，開心跳起來拍照。記者劉星君／攝影
屏東縣政府今在潮好玩幸福村舉辦「潮怪的異想世界」特展，縣長周春米、學童們跟展出的潮怪，開心跳起來拍照。記者劉星君／攝影

8隻可愛又充滿個性「潮怪」現身屏東潮州，讓孩子們從生活中感受美學，屏東縣政府今在潮好玩幸福村舉辦「潮怪的異想世界」特展，縣長周春米與藝術家徐至宏一同揭開潮怪世界的序幕。周春米說，期盼透過溫暖與充滿想像力藝術特展，讓孩童在日常生活中與藝術零距離。

縣長周春米今與創作者徐至宏化身探險隊長，帶領小朋友們在草地上展開尋找潮怪大冒險，有巨鱗獸、龜仔獸、長頸獸、蠑蠑獸、蛋上小鱗獸，以及三隻調皮的小鱗獸一一現身時，孩子們驚呼連連、興奮地將潮怪們團團包圍。

周春米說，謝謝藝術家徐至宏打造兼具生態環保意識8隻怪獸，與孩子們分享創意與樂趣。潮好玩幸福村從2022年打造至今已突破百萬人次到訪，園區內除設有共融公園遊戲場、國立科學博物館常設展外，後續將建置托嬰中心、日照中心，讓屏中地區成為幸福社區園地，打造全年齡、平日與假日休閒的好去處。

創作者徐至宏說，創作過程中，他想像恐龍若因氣候變遷而存活至今，經過長時間演化，身形與習性已經不是原本樣貌，所以誕生怪獸系列小角色陪伴大家，希望讓孩子不只是看展，也能感受藝術走入生活的溫度。

社會處表示，本次特展有8隻造型、個性且大小不一潮怪，有3隻充滿活力愛跑跳愛爬樹小鱗獸、在潮好玩草皮發現一顆巨大蛋的小鱗獸、幽默冷靜的巨鱗獸、認真細心的龜仔獸、膽小易緊張的蠑蠑獸，以及高達2公尺愛仰望天空有遠見的高個兒長頸獸，展場周邊同時設紙箱城堡與紙箱恐龍等自由遊戲空間，讓大小朋友參觀潮怪後，還能繼續在紙箱城堡裡與恐龍開心捉迷藏。

社會處說，「潮怪的異想世界」特展期間，凡在展區拍照打卡，與潮怪們一同留下最幸福紀念，即可兌換限定版潮怪明信片，數量有限，潮州中心也持續推出假日市集、自由遊戲、館室方案及劇團表演等。

屏東縣長周春米（左）與創作者徐至元和作品怪獸們一起合照。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（左）與創作者徐至元和作品怪獸們一起合照。記者劉星君／攝影
小朋友們在草地上展開尋找潮怪大冒險。記者劉星君／攝影
小朋友們在草地上展開尋找潮怪大冒險。記者劉星君／攝影

