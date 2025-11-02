快訊

柯志恩巧遇「高雄十大都市傳說」之首陳財佑 他現在長這樣

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委柯志恩（左二）昨晚參加正修科大校友回娘家活動，巧遇陳財佑（右一）留下合影照，陳也用手機出示廣告名照。圖／取自柯志恩臉書
立委柯志恩（左二）昨晚參加正修科大校友回娘家活動，巧遇陳財佑（右一）留下合影照，陳也用手機出示廣告名照。圖／取自柯志恩臉書

正修科技大學昨晚舉辦60周校慶、校友回娘家活動，國民黨立委柯志恩出席致意，巧遇高雄抓漏名人陳財佑，臉書今天秀出同框照。被譽為高雄十大不老都市傳說人物之一的陳財佑今年已經64歲，也從黑白證照上稚氣未脫的年輕人變成白髮蒼蒼長者，今昔對比大不同。

陳財佑是正修科大校友，多年來他的黑白證件照散布大街小巷，高雄人幾乎無人不曉。2022年高雄市長陳其邁競選連任，還曾以「陳其邁 × 陳財佑」為主題，復刻陳財佑的發財車宣傳意象，訴求「與你一起抓漏掉的青春」，力挺18歲公民權。

柯志恩說，昨晚她出席正修科大60周年慶校友回娘家，走完250桌、逐桌和大家打招呼，遇到都市不老傳說、抓漏達人陳財佑，「不愧是高雄傳說、自備年輕帥照是基本的，不管走到哪都能看得到」。

高雄抓漏達人陳財佑的黑白證件照廣告隨處可見，市場陳其邁3年前曾此以發想，力挺18歲公民權。圖／陳其邁競選團隊提供
高雄抓漏達人陳財佑的黑白證件照廣告隨處可見，市場陳其邁3年前曾此以發想，力挺18歲公民權。圖／陳其邁競選團隊提供

回娘家 陳其邁 柯志恩

