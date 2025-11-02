柯志恩巧遇「高雄十大都市傳說」之首陳財佑 他現在長這樣

正修科技大學昨晚舉辦60周校慶、校友回娘家活動，國民黨立委柯志恩出席致意，巧遇高雄抓漏名人陳財佑，臉書今天秀出同框照。被譽為高雄十大不老都市傳說人物之一的陳財佑今年已經64歲，也從黑白證照上稚氣未脫的年輕人變成白髮蒼蒼長者，今昔對比大不同。

陳財佑是正修科大校友，多年來他的黑白證件照散布大街小巷，高雄人幾乎無人不曉。2022年高雄市長陳其邁競選連任，還曾以「陳其邁 × 陳財佑」為主題，復刻陳財佑的發財車宣傳意象，訴求「與你一起抓漏掉的青春」，力挺18歲公民權。