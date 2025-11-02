聽新聞
高雄萬聖節南瓜燈吸30萬人爭睹 人潮爆炸民怨「我家變停車場」
「2025高雄萬聖節」活動昨晚進入最高潮，南瓜燈點燈吸30萬人次爭睹，由於人車擠爆，住衛武營附近的住家騎樓被機車堵死，網友抱怨「我家變停車場」，另有網友稱「攤販太少，排可麗餅超過1小時」、「人潮爆炸，流動廁所淹沒在人群裡」。
高市府在衛武營國家藝術中心舉辦萬聖節活動，昨舉行創意裝扮遊行讓活動進入最高潮，一整天超過30萬人次，晚間22公尺巨型「大南瓜」點燈，搭配360度光影秀閃耀夜空，濃濃的萬聖節氣氛成全場焦點。
南瓜燈燈光秀讓現場人潮爆炸，衍生不少民怨，有民眾拍下自家騎樓被違停機車塞滿的畫面PO上網路社群Threads，指「能理解大家參加活動的心情 但我想開車出門都有困難就很困擾」。
有網友PO文「今日衛武營不吐不行」，並條例現場活動缺失，指攤販少，應對如此龐大的遊客顯然應接不暇，光排個可麗餅就要超過一小時；7點萬聖節大遊行嚴重DELAY，一堆人完全不知從哪邊開始，人流四處亂竄；墓碑鎮表演面向的不是環形劇場的觀眾，讓一堆人傻眼，然後投影在大南瓜上的畫質慘不忍睹，根本看了個寂寞。
該名網友總結參加活動感言，除了看一堆COS小孩可以開心拍照以外，其他太多地方真是無言。相信官方絕對不可能沒有預料到會有如此多的人潮，主辦單位真的是需要再加強。
另有網友抱怨，「衛武營萬聖節這麼大一個活動沒有設流動廁所，光上個廁所沒4、50分鐘跑不掉」、「流動廁所靠近主燈，都是人根本找不到，有沒有醒目標誌，真的會找到生氣！」；但有網友回應「有設置，只是認真人超多」、「流動廁所其實蠻多的，只是人潮真的爆炸被淹沒在人群裡」、「衛武營裡面有公廁喔，可以找一下，各個方位都有，流動廁所有時候排超多人，我們剛剛去公廁沒人在排隊」。
