南國漫讀節 沈春華：每個人都有屬於自己閃閃發亮的位置

隨著「變時代」來臨，變動帶來不確定，但也給我們重新定義人生的機會，資深新聞主播沈春華，昨天下午現身屏東總圖「南國漫讀節」講座，以「在歲月裡淘金：沈春華的生命書寫與開創人生」為題，分享她從鏡頭前走入生活現場觀察，全場座無虛席，還有特別從板橋遠道而來的讀者參與。

沈春華長年活躍於新聞界，是台灣女性媒體人中具代表性的一位。多年主持與報導經驗，見證社會變遷與世代思潮的起伏。離開主播台後，她持續投入節目主持與公共事務，並以溫暖、誠懇的語氣與聽眾對話，分享她在職涯轉折中的心境，與如何在變動的時代中，重新找到屬於自己的定位與節奏。

南國漫讀節11月講座邀請沈春華以她的新作「在歲月裡淘金，一閃一閃亮晶晶」為引，透過真實經歷與生活故事，談成長、談選擇，也談學習放下與前行的勇氣，她說，「我們都在歲月裡淘金，不論成就或失落，重要的是找到那個讓自己發亮的時刻。」

她提到，「第三人生」不是從頭開始而是重新看見自己，開創新的可能性，把轉折當作人生再出發的契機，每個人都有屬於自己閃閃發亮的位置，她侃侃而談人生哲學，引領觀眾從新聞現場冷靜思辨，轉向面對自我與生命的柔軟理解。

沈春華與縣長周春米同為高雄女中校友，周春米到場致意，感謝學姐沈春華昨天清晨從羅馬回到台灣，馬不停蹄南下屏東演講，為南國漫讀節增添光采。