陳其邁驚喜化身工作人員！高雄衛武營萬聖節遊行 上萬民眾擠爆

「2025高雄萬聖節」活動今晚進入最高潮，晚間在衛武營藝術文化中心登場的創意裝扮遊行，吸引超過數萬民眾與親子共襄盛舉。高雄市長陳其邁驚喜現身登場同歡，以「地味萬聖節」為主題，別上耳麥、戴上黑帽子，化身為「演唱會工作人員」，除致敬辛苦工作人員，也不忘繼續推動高雄演唱會經濟。沿途陳市長與民眾互動、揮手合影，現場氣氛熱烈，驚呼與笑聲不斷。

今天在衛武營的高雄市萬聖節活動參與民眾相當熱絡，一整天有超過30萬人次，晚上創意裝扮遊行最高潮時全場近70,000人，現場在繽紛燈光與音樂節奏中，巨型22公尺「大南瓜」再次成為全場焦點，搭配360度光影秀閃耀夜空，營造濃厚的萬聖節氛圍。陳其邁市長到場熱情與民眾互動，並且宣布遊行展開，同時也點亮巨型南瓜燈光秀。

現場民眾熱情參與萬聖節創意裝扮遊行，沿途有著萬聖節造景與燈光特效，南瓜燈、骷髏人、巫師帽閃耀街頭，親子裝扮更是成為全場焦點。許多家長帶著孩子化身小吸血鬼、小女巫參與遊行，氣氛溫馨又趣味；許多年輕人發揮創意融合流行元素，裝扮成獵魔女團、Saja Boys男團等kpop一起變裝搞怪，將高雄萬聖節遊行營造成時尚嘉年華。

高雄市教育局表示，「2025高雄萬聖節」延續去年活動內容包括燈光秀、舞台表演、親子互動與百攤特色市集，深受小朋友喜愛的東森YOYO家族哥哥姐姐也登台帶動氣氛，吸引大批粉絲圍觀，明日是活動壓軸，將有紙風車劇團的精采演出。