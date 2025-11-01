快訊

未取得研究對象同意 台師大前女足教練周台英博士學位遭撤銷

破萬支持者到場 高雄岡山造勢氣勢驚人…林岱樺一度淚崩吐11字

能否破冰？習高會雙方表情凝重 習近平「1成語開場」暗示中日關係

陳其邁驚喜化身工作人員！高雄衛武營萬聖節遊行 上萬民眾擠爆

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
「2025高雄萬聖節」活動今晚進入最高潮，晚間在衛武營藝術文化中心登場的創意裝扮遊行，哥雄市長陳其邁打扮成演唱會工作人員與民眾互動。記者劉學聖／攝影
「2025高雄萬聖節」活動今晚進入最高潮，晚間在衛武營藝術文化中心登場的創意裝扮遊行，哥雄市長陳其邁打扮成演唱會工作人員與民眾互動。記者劉學聖／攝影

「2025高雄萬聖節」活動今晚進入最高潮，晚間在衛武營藝術文化中心登場的創意裝扮遊行，吸引超過數萬民眾與親子共襄盛舉。高雄市陳其邁驚喜現身登場同歡，以「地味萬聖節」為主題，別上耳麥、戴上黑帽子，化身為「演唱會工作人員」，除致敬辛苦工作人員，也不忘繼續推動高雄演唱會經濟。沿途陳市長與民眾互動、揮手合影，現場氣氛熱烈，驚呼與笑聲不斷。

今天在衛武營的高雄市萬聖節活動參與民眾相當熱絡，一整天有超過30萬人次，晚上創意裝扮遊行最高潮時全場近70,000人，現場在繽紛燈光與音樂節奏中，巨型22公尺「大南瓜」再次成為全場焦點，搭配360度光影秀閃耀夜空，營造濃厚的萬聖節氛圍。陳其邁市長到場熱情與民眾互動，並且宣布遊行展開，同時也點亮巨型南瓜燈光秀。

現場民眾熱情參與萬聖節創意裝扮遊行，沿途有著萬聖節造景與燈光特效，南瓜燈、骷髏人、巫師帽閃耀街頭，親子裝扮更是成為全場焦點。許多家長帶著孩子化身小吸血鬼、小女巫參與遊行，氣氛溫馨又趣味；許多年輕人發揮創意融合流行元素，裝扮成獵魔女團、Saja Boys男團等kpop一起變裝搞怪，將高雄萬聖節遊行營造成時尚嘉年華。

高雄市教育局表示，「2025高雄萬聖節」延續去年活動內容包括燈光秀、舞台表演、親子互動與百攤特色市集，深受小朋友喜愛的東森YOYO家族哥哥姐姐也登台帶動氣氛，吸引大批粉絲圍觀，明日是活動壓軸，將有紙風車劇團的精采演出。

「2025高雄萬聖節」活動今晚進入最高潮，晚間在衛武營藝術文化中心登場的創意裝扮遊行，造型吸睛，吸引超過數萬民眾與親子共襄盛舉。記者劉學聖／攝影
「2025高雄萬聖節」活動今晚進入最高潮，晚間在衛武營藝術文化中心登場的創意裝扮遊行，造型吸睛，吸引超過數萬民眾與親子共襄盛舉。記者劉學聖／攝影
「2025高雄萬聖節」活動今晚進入最高潮，晚間在衛武營藝術文化中心登場的創意裝扮遊行，吸引超過數萬民眾與親子共襄盛舉。記者劉學聖／攝影
「2025高雄萬聖節」活動今晚進入最高潮，晚間在衛武營藝術文化中心登場的創意裝扮遊行，吸引超過數萬民眾與親子共襄盛舉。記者劉學聖／攝影
「2025高雄萬聖節」活動今晚進入最高潮，晚間在衛武營藝術文化中心登場的創意裝扮遊行，造型吸睛，吸引超過數萬民眾與親子共襄盛舉。記者劉學聖／攝影
「2025高雄萬聖節」活動今晚進入最高潮，晚間在衛武營藝術文化中心登場的創意裝扮遊行，造型吸睛，吸引超過數萬民眾與親子共襄盛舉。記者劉學聖／攝影
「2025高雄萬聖節」活動今晚進入最高潮，晚間在衛武營藝術文化中心登場的創意裝扮遊行，造型吸睛，吸引超過數萬民眾與親子共襄盛舉。圖／高雄市教育局提供
「2025高雄萬聖節」活動今晚進入最高潮，晚間在衛武營藝術文化中心登場的創意裝扮遊行，造型吸睛，吸引超過數萬民眾與親子共襄盛舉。圖／高雄市教育局提供
「2025高雄萬聖節」活動今晚進入最高潮，晚間在衛武營藝術文化中心登場的創意裝扮遊行，造型吸睛，吸引超過數萬民眾與親子共襄盛舉。圖／高雄市教育局提供
「2025高雄萬聖節」活動今晚進入最高潮，晚間在衛武營藝術文化中心登場的創意裝扮遊行，造型吸睛，吸引超過數萬民眾與親子共襄盛舉。圖／高雄市教育局提供
「2025高雄萬聖節」活動今晚進入最高潮，晚間在衛武營藝術文化中心登場的創意裝扮遊行，造型吸睛，吸引超過數萬民眾與親子共襄盛舉。記者劉學聖／攝影
「2025高雄萬聖節」活動今晚進入最高潮，晚間在衛武營藝術文化中心登場的創意裝扮遊行，造型吸睛，吸引超過數萬民眾與親子共襄盛舉。記者劉學聖／攝影
「2025高雄萬聖節」活動今晚進入最高潮，晚間在衛武營藝術文化中心登場的創意裝扮遊行，造型吸睛，吸引超過數萬民眾與親子共襄盛舉。記者劉學聖／攝影
「2025高雄萬聖節」活動今晚進入最高潮，晚間在衛武營藝術文化中心登場的創意裝扮遊行，造型吸睛，吸引超過數萬民眾與親子共襄盛舉。記者劉學聖／攝影

萬聖節 高雄市 陳其邁

延伸閱讀

陳其邁出席重陽敬老活動 盼打造完善照顧網絡

「防災神隊友」展揭幕 陳其邁：台灣有事、日本有事、美國也有事

林佳龍表態讓高雄市長初選起波瀾 陳其邁：尊重選對會協調

高雄奪「年度卓越城市」殊榮 陳其邁致詞自曝當市長最高興的事

相關新聞

陳其邁驚喜化身工作人員！高雄衛武營萬聖節遊行 上萬民眾擠爆

「2025高雄萬聖節」活動今晚進入最高潮，晚間在衛武營藝術文化中心登場的創意裝扮遊行，吸引超過數萬民眾與親子共襄盛舉。高...

在賓士車上塗鴉！ 屏東潮州辦車展 2輛賓士讓小朋友「畫免驚」

「竟然可以在賓士車上塗鴉！」屏東縣潮州鎮公所舉辦「戀車潮現」活動，現場除了聚集60多輛古董車、賽車、改裝車，讓車迷們大呼...

屏東鐵道文化觀光祭登場 搭彩繪列車串遊屏東

屏東縣政府與台鐵聯合舉辦「2025屏東鐵道文化觀光祭」，今天在林邊火車站登場，由縣長周春米宣布活動正式啟動。即日起至12...

LINE Pay將停用！高雄YouBike支付方式調整 已綁定者可使用至「這日」

高雄市交通局今天表示，高雄YouBike掃碼租借即日起將調整支付方式，改以「iPASS MONEY」或「信用卡」綁定付款...

用愛寫下希望！金門書法家揮毫助金門家扶弱勢孩子勇敢追夢

金門家扶中心將於11月30日上午9點半至中午12點半，在金馬聯合服務中心前廣場舉辦「家的希望．有您相扶」扶幼助學愛心園遊...

高雄衛武營萬聖節爆人潮 人行道變機車停車場

高雄市政府昨天起連續3天舉辦萬聖節活動，在衛武營戶外廣場設置22公尺巨型南瓜燈光秀，吸引大批人潮駐足，但附近人行道卻變成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。