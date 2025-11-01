陳其邁出席重陽敬老活動 盼打造完善照顧網絡

高雄各行政區歡慶重陽佳節，陸續辦理重陽敬老聯歡活動，市長陳其邁今天到小港區與長輩互動同樂，期盼中央與地方持續合作，形成完善照顧網絡，讓長輩們能在地安老、健康樂活。

陳其邁下午到高雄市立社會教育館出席「小港區114年重陽敬老聯歡會活動」，親自摸彩頒獎，並現場加碼首獎3台電視及市長獎紅包，全場長輩笑臉盈盈，氣氛熱烈又溫馨。

正值流感季節，陳其邁提醒，長輩們應記得接種流感及新冠疫苗，另提到，為關心長輩身心健康，市府廣設長照、社區關懷據點，包含建置571處社區關懷據點、578處C級巷弄長照站、146家日照中心，期盼中央與地方持續合作，形成完善照顧網絡。

高雄市政府新聞稿表示，高雄持續強化銀髮社福力，廣設長照、社區關懷據點，「一個國中學區、一個日照中心」全面規劃完成，目前共有76個學區、146家日照中心，近年也推出敬老卡社福點數加碼、擴大敬老卡適用場所等政策，自7月起，於運動中心、市立藝文場館以及特約銀髮健身俱樂部都能使用，鼓勵樂齡族多出門、多運動。