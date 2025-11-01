快訊

未取得研究對象同意 台師大前女足教練周台英博士學位遭撤銷

破萬支持者到場 高雄岡山造勢氣勢驚人…林岱樺一度淚崩吐11字

能否破冰？習高會雙方表情凝重 習近平「1成語開場」暗示中日關係

陳其邁出席重陽敬老活動 盼打造完善照顧網絡

中央社／ 高雄1日電
高雄市長陳其邁（前右）1日出席「小港區114年重陽敬老聯歡會活動」，與現場長輩互動同樂，氣氛熱烈又溫馨。圖／中央社（高雄市政府提供）
高雄市長陳其邁（前右）1日出席「小港區114年重陽敬老聯歡會活動」，與現場長輩互動同樂，氣氛熱烈又溫馨。圖／中央社（高雄市政府提供）

高雄各行政區歡慶重陽佳節，陸續辦理重陽敬老聯歡活動，市長陳其邁今天到小港區與長輩互動同樂，期盼中央與地方持續合作，形成完善照顧網絡，讓長輩們能在地安老、健康樂活。

陳其邁下午到高雄市立社會教育館出席「小港區114年重陽敬老聯歡會活動」，親自摸彩頒獎，並現場加碼首獎3台電視及市長獎紅包，全場長輩笑臉盈盈，氣氛熱烈又溫馨。

正值流感季節，陳其邁提醒，長輩們應記得接種流感及新冠疫苗，另提到，為關心長輩身心健康，市府廣設長照、社區關懷據點，包含建置571處社區關懷據點、578處C級巷弄長照站、146家日照中心，期盼中央與地方持續合作，形成完善照顧網絡。

高雄市政府新聞稿表示，高雄持續強化銀髮社福力，廣設長照、社區關懷據點，「一個國中學區、一個日照中心」全面規劃完成，目前共有76個學區、146家日照中心，近年也推出敬老卡社福點數加碼、擴大敬老卡適用場所等政策，自7月起，於運動中心、市立藝文場館以及特約銀髮健身俱樂部都能使用，鼓勵樂齡族多出門、多運動。

長輩 長照 陳其邁 高雄市

延伸閱讀

「防災神隊友」展揭幕 陳其邁：台灣有事、日本有事、美國也有事

林佳龍表態讓高雄市長初選起波瀾 陳其邁：尊重選對會協調

高雄奪「年度卓越城市」殊榮 陳其邁致詞自曝當市長最高興的事

百歲人瑞夫妻攜手80餘年 陳其邁贈重陽禮金祝福

相關新聞

陳其邁驚喜化身工作人員！高雄衛武營萬聖節遊行 上萬民眾擠爆

「2025高雄萬聖節」活動今晚進入最高潮，晚間在衛武營藝術文化中心登場的創意裝扮遊行，吸引超過數萬民眾與親子共襄盛舉。高...

在賓士車上塗鴉！ 屏東潮州辦車展 2輛賓士讓小朋友「畫免驚」

「竟然可以在賓士車上塗鴉！」屏東縣潮州鎮公所舉辦「戀車潮現」活動，現場除了聚集60多輛古董車、賽車、改裝車，讓車迷們大呼...

屏東鐵道文化觀光祭登場 搭彩繪列車串遊屏東

屏東縣政府與台鐵聯合舉辦「2025屏東鐵道文化觀光祭」，今天在林邊火車站登場，由縣長周春米宣布活動正式啟動。即日起至12...

LINE Pay將停用！高雄YouBike支付方式調整 已綁定者可使用至「這日」

高雄市交通局今天表示，高雄YouBike掃碼租借即日起將調整支付方式，改以「iPASS MONEY」或「信用卡」綁定付款...

用愛寫下希望！金門書法家揮毫助金門家扶弱勢孩子勇敢追夢

金門家扶中心將於11月30日上午9點半至中午12點半，在金馬聯合服務中心前廣場舉辦「家的希望．有您相扶」扶幼助學愛心園遊...

高雄衛武營萬聖節爆人潮 人行道變機車停車場

高雄市政府昨天起連續3天舉辦萬聖節活動，在衛武營戶外廣場設置22公尺巨型南瓜燈光秀，吸引大批人潮駐足，但附近人行道卻變成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。