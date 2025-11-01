快訊

綠營4大將缺席不減熱情！林岱樺高雄岡山造勢 支持者湧入癱瘓交通

M1A2T臂章1字樣挨轟「國軍降格台軍」 軍方：凸顯專屬性

早上才在臉書發文…資深音樂人屠穎驚傳離世 齊豫演唱會緊急取消

聽新聞
0:00 / 0:00

在賓士車上塗鴉！ 屏東潮州辦車展 2輛賓士讓小朋友「畫免驚」

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣潮州鎮公所舉辦「戀車潮現」活動，準備2輛賓士車讓小朋友可以盡情在車身上塗鴉。記者潘奕言／攝影
屏東縣潮州鎮公所舉辦「戀車潮現」活動，準備2輛賓士車讓小朋友可以盡情在車身上塗鴉。記者潘奕言／攝影

「竟然可以在賓士車上塗鴉！」屏東縣潮州鎮公所舉辦「戀車潮現」活動，現場除了聚集60多輛古董車、賽車、改裝車，讓車迷們大呼過癮外，也準備2輛賓士車讓小朋友可以盡情在車身上塗鴉，有民眾笑稱「在這麼貴的『畫布』上作畫真的太奢侈了。」

潮州鎮公所配合「大潮祭」活動舉辦「戀車潮現－親子同樂汽機車展」，今年已是第3年。今年以復古車為主題，除了有勞斯萊斯、賓利、BMW等多輛經典收藏車運到現場展出外，還有經典賽車、改裝車共60多輛，讓車迷們大飽眼福。

不過最受歡迎的就是「賓士畫車樂」，今年現場運來兩輛賓士車，提供水性彩繪筆，讓孩子可以盡情在車輛上塗鴉，2天共14梯次，一開放報名，280個名額馬上就秒殺。參加的小朋友還能獲贈一台模型車，連一旁的大人看了都說「很想下去跟著畫。」

除了賞車、畫車外，現場還有專為玩具車迷打造的特色玩具市集，以玩具、公仔及模型車為主題，許多珍稀模型、收藏品與稀有模型車，能讓不同興趣的大小朋友都能找到驚喜。

潮州鎮公所主任秘書王建元表示，現場除了車展外，還有潮州牛肉湯美食展、三山國王廟時光遶境文化展等，接下來11月15日、16日藝文市集、跨年健走、春節市集、櫻花祭，讓潮州鎮一整年精彩活動不斷。

屏東縣潮州鎮公所舉辦「戀車潮現」活動，準備2輛賓士車讓小朋友可以盡情在車身上塗鴉。記者潘奕言／攝影
屏東縣潮州鎮公所舉辦「戀車潮現」活動，準備2輛賓士車讓小朋友可以盡情在車身上塗鴉。記者潘奕言／攝影
屏東縣潮州鎮公所舉辦「戀車潮現」活動，準備2輛賓士車讓小朋友可以盡情在車身上塗鴉。記者潘奕言／攝影
屏東縣潮州鎮公所舉辦「戀車潮現」活動，準備2輛賓士車讓小朋友可以盡情在車身上塗鴉。記者潘奕言／攝影

車展 屏東

延伸閱讀

屏東鐵道文化觀光祭登場 搭彩繪列車串遊屏東

台65線大貨車鬼切衝撞賓士 網見過程罵翻：亂開車害人

車展參觀人數持續暴跌！展方公佈研究數據力挺

影／南投賓士街頭突暴走 瘋狂連環撞…女駕駛被警拉下車

相關新聞

在賓士車上塗鴉！ 屏東潮州辦車展 2輛賓士讓小朋友「畫免驚」

「竟然可以在賓士車上塗鴉！」屏東縣潮州鎮公所舉辦「戀車潮現」活動，現場除了聚集60多輛古董車、賽車、改裝車，讓車迷們大呼...

屏東鐵道文化觀光祭登場 搭彩繪列車串遊屏東

屏東縣政府與台鐵聯合舉辦「2025屏東鐵道文化觀光祭」，今天在林邊火車站登場，由縣長周春米宣布活動正式啟動。即日起至12...

LINE Pay將停用！高雄YouBike支付方式調整 已綁定者可使用至「這日」

高雄市交通局今天表示，高雄YouBike掃碼租借即日起將調整支付方式，改以「iPASS MONEY」或「信用卡」綁定付款...

用愛寫下希望！金門書法家揮毫助金門家扶弱勢孩子勇敢追夢

金門家扶中心將於11月30日上午9點半至中午12點半，在金馬聯合服務中心前廣場舉辦「家的希望．有您相扶」扶幼助學愛心園遊...

高雄衛武營萬聖節爆人潮 人行道變機車停車場

高雄市政府昨天起連續3天舉辦萬聖節活動，在衛武營戶外廣場設置22公尺巨型南瓜燈光秀，吸引大批人潮駐足，但附近人行道卻變成...

第十屆馬祖馬拉松熱血開跑 跑者穿越戰地坑道感受島嶼力量

馬祖年度最具指標性的運動盛事──第十屆馬祖馬拉松，今天上午在南竿福澳運動場熱血開跑，清晨6時，伴隨金色朝陽，來自全台與海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。