在賓士車上塗鴉！ 屏東潮州辦車展 2輛賓士讓小朋友「畫免驚」

「竟然可以在賓士車上塗鴉！」屏東縣潮州鎮公所舉辦「戀車潮現」活動，現場除了聚集60多輛古董車、賽車、改裝車，讓車迷們大呼過癮外，也準備2輛賓士車讓小朋友可以盡情在車身上塗鴉，有民眾笑稱「在這麼貴的『畫布』上作畫真的太奢侈了。」

潮州鎮公所配合「大潮祭」活動舉辦「戀車潮現－親子同樂汽機車展」，今年已是第3年。今年以復古車為主題，除了有勞斯萊斯、賓利、BMW等多輛經典收藏車運到現場展出外，還有經典賽車、改裝車共60多輛，讓車迷們大飽眼福。

不過最受歡迎的就是「賓士畫車樂」，今年現場運來兩輛賓士車，提供水性彩繪筆，讓孩子可以盡情在車輛上塗鴉，2天共14梯次，一開放報名，280個名額馬上就秒殺。參加的小朋友還能獲贈一台模型車，連一旁的大人看了都說「很想下去跟著畫。」

除了賞車、畫車外，現場還有專為玩具車迷打造的特色玩具市集，以玩具、公仔及模型車為主題，許多珍稀模型、收藏品與稀有模型車，能讓不同興趣的大小朋友都能找到驚喜。

潮州鎮公所主任秘書王建元表示，現場除了車展外，還有潮州牛肉湯美食展、三山國王廟時光遶境文化展等，接下來11月15日、16日藝文市集、跨年健走、春節市集、櫻花祭，讓潮州鎮一整年精彩活動不斷。