114年國際志工日系列活動 邀您投入志工行列

為響應12月5日「國際志工日」，高市社會局以「全民一起做志工」為主軸，辦理系列活動，今天在駁二8號倉庫商周書房辦理「玩味志願服務的多元」，透過互動體驗，深入感受志願服務的多元面貌，活動內容包含戲劇、互動體驗與立體書創作，大小朋友都玩得不亦樂乎，充分展現高雄志願服務的熱情與魅力。

高雄市社會局長蔡宛芬表示，志願服務不僅是城市進步的象徵，更能凝聚公民力量、傳遞關懷與溫暖。目前共有28個志願服務類別，居全國之冠，志工人數並已突破12萬人，希望透過這次互動性的體驗活動，讓民眾可以感受志願服務的多元樣貌，進一步了解並參與各項志願服務。社會局也誠摯邀請市民朋友加入志願服務行列，共同打造幸福志工城市。意者可至社會局「志願服務資源中心」官網 (www.kvc.org.tw)，查詢如何加入志願服務。