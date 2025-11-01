快訊

綠營4大將缺席不減熱情！林岱樺高雄岡山造勢 支持者湧入癱瘓交通

M1A2T臂章1字樣挨轟「國軍降格台軍」 軍方：凸顯專屬性

早上才在臉書發文…資深音樂人屠穎驚傳離世 齊豫演唱會緊急取消

114年國際志工日系列活動 邀您投入志工行列

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高市社會局今天在駁二8號倉庫商周書房辦理「玩味志願服務的多元」，透過互動體驗，深入感受志願服務的多元面貌。圖／高市社會局提供
高市社會局今天在駁二8號倉庫商周書房辦理「玩味志願服務的多元」，透過互動體驗，深入感受志願服務的多元面貌。圖／高市社會局提供

為響應12月5日「國際志工日」，高市社會局以「全民一起做志工」為主軸，辦理系列活動，今天在駁二8號倉庫商周書房辦理「玩味志願服務的多元」，透過互動體驗，深入感受志願服務的多元面貌，活動內容包含戲劇、互動體驗與立體書創作，大小朋友都玩得不亦樂乎，充分展現高雄志願服務的熱情與魅力。

高雄市社會局長蔡宛芬表示，志願服務不僅是城市進步的象徵，更能凝聚公民力量、傳遞關懷與溫暖。目前共有28個志願服務類別，居全國之冠，志工人數並已突破12萬人，希望透過這次互動性的體驗活動，讓民眾可以感受志願服務的多元樣貌，進一步了解並參與各項志願服務。社會局也誠摯邀請市民朋友加入志願服務行列，共同打造幸福志工城市。意者可至社會局「志願服務資源中心」官網 (www.kvc.org.tw)，查詢如何加入志願服務。

高市社會局今天在駁二8號倉庫商周書房辦理「玩味志願服務的多元」，透過互動體驗，深入感受志願服務的多元面貌。圖／高市社會局提供
高市社會局今天在駁二8號倉庫商周書房辦理「玩味志願服務的多元」，透過互動體驗，深入感受志願服務的多元面貌。圖／高市社會局提供
高市社會局今天在駁二8號倉庫商周書房辦理「玩味志願服務的多元」，透過互動體驗，深入感受志願服務的多元面貌。圖／高市社會局提供
高市社會局今天在駁二8號倉庫商周書房辦理「玩味志願服務的多元」，透過互動體驗，深入感受志願服務的多元面貌。圖／高市社會局提供

高雄市 志工

延伸閱讀

高雄拾荒伯猝逝後事旁人無法插手 議員推長輩預立喪葬登記

首屆屏東「南島文化節」 11月1日縣民公園壓軸登場

高雄敬老卡福利點數最多於搭乘捷運 議員爭取納入高鐵

國台交文物回娘家慶80歲 1962年盤帶現存最早錄音

相關新聞

在賓士車上塗鴉！ 屏東潮州辦車展 2輛賓士讓小朋友「畫免驚」

「竟然可以在賓士車上塗鴉！」屏東縣潮州鎮公所舉辦「戀車潮現」活動，現場除了聚集60多輛古董車、賽車、改裝車，讓車迷們大呼...

屏東鐵道文化觀光祭登場 搭彩繪列車串遊屏東

屏東縣政府與台鐵聯合舉辦「2025屏東鐵道文化觀光祭」，今天在林邊火車站登場，由縣長周春米宣布活動正式啟動。即日起至12...

LINE Pay將停用！高雄YouBike支付方式調整 已綁定者可使用至「這日」

高雄市交通局今天表示，高雄YouBike掃碼租借即日起將調整支付方式，改以「iPASS MONEY」或「信用卡」綁定付款...

用愛寫下希望！金門書法家揮毫助金門家扶弱勢孩子勇敢追夢

金門家扶中心將於11月30日上午9點半至中午12點半，在金馬聯合服務中心前廣場舉辦「家的希望．有您相扶」扶幼助學愛心園遊...

高雄衛武營萬聖節爆人潮 人行道變機車停車場

高雄市政府昨天起連續3天舉辦萬聖節活動，在衛武營戶外廣場設置22公尺巨型南瓜燈光秀，吸引大批人潮駐足，但附近人行道卻變成...

第十屆馬祖馬拉松熱血開跑 跑者穿越戰地坑道感受島嶼力量

馬祖年度最具指標性的運動盛事──第十屆馬祖馬拉松，今天上午在南竿福澳運動場熱血開跑，清晨6時，伴隨金色朝陽，來自全台與海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。