屏東鐵道文化觀光祭登場 搭彩繪列車串遊屏東

屏東縣政府與台鐵聯合舉辦「2025屏東鐵道文化觀光祭」，今天在林邊火車站登場，由縣長周春米宣布活動正式啟動。即日起至12月13日為期一個半月的活動，結合藍皮列車、鐵道走讀、講座及藝術巡演等，精彩可期。

今天開幕儀式由熱力四射的街舞秀揭開序幕，接續「阿緱囝仔人聲樂團」與「嵐天樂集」以人聲與器樂交織演出。重頭戲由紙風車劇團帶來「巫頂看世界」，以熱鬧的歌舞、寓教於樂的故事，帶領孩子探索世界、開啟想像。

兩天的開幕活動有50多家在地品牌、美食與文創攤位的「鐵道派對市集」，並販售「噹噹一族創意親子鐵道便當」讓民眾品嘗。周春米表示，屏東鐵道文化觀光祭今年移師到林邊，主打親子主題，以火車串聯沿線鄉鎮風光與人文特色，邀請大家跟著鐵道體驗屏東的文化與故事。

今天同步啟程「噹噹一族彩繪列車」，除了開幕兩天每日5班次往返屏東與林邊站外，將持續行駛至明年2月，展現屏東鐵道文化風采。另外南迴鐵道沿線小站共設有11座「噹噹一族藝術裝置」，邀請遊客搭車尋找，留下獨一無二的鐵道旅行回憶。

相關活動可參考屏東縣政府文化處官方臉書或活動官網：https://www.realrail.com.tw/。