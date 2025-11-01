金門文化獎10年有成 歷史民俗博物館將設專展

金門文化獎今年邁入第10屆，原展示得獎者空間不敷使用。金門縣文化局長陳榮昌說，已規劃將10屆獲獎者資訊等，在金門歷史民俗博物館設置專展，展示金門文化底蘊。

金門縣文化局今天在金湖飯店舉行金門文化獎第10屆頒獎典禮，由金門副縣長李文良、文化局長陳榮昌頒獎給許炳輝、洪明燦、楊天澤、林麗寬，分別表揚他們在糊紙工藝、書法水墨寫作、繪畫藝術、與金門民俗暨文物禮儀上對金門文化貢獻。

李文良致詞表示，金門文化獎10年有成，不論是過去9屆或今年得主，都反映出金門在地文化的廣度與寬度，文化傳承部分，很高興得知許炳輝的糊紙工藝已有培養後輩傳承；此外，也要求文化局討論規劃將金門歷年獲獎者的作品展出，傳遞金門藝文美好。

陳榮昌接受中央社記者採訪表示，今年文化獎已邁入第10年，過去獲獎者都會在中正國小風雨走廊燈片的刊版空間呈現，但空間已不敷使用，已規劃將10屆共36名獲獎者資訊、相關創作等，在金門歷史民俗博物館設置專展，以長久展示得獎資訊，也公開展示金門文化底蘊。

文化局透過新聞稿表示，文化獎的目的是要表揚長期對金門文化有貢獻的傑出文化人，喚起社會對文化人尊重並起而效法。文化局此次將歷屆文化獎得主作品辦理展出，盼使更多民眾了解這些精湛作品及背後故事，同時讓年輕一代從中汲取靈感，繼續推動金門的文化傳承與創新。