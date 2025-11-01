澎湖湖西社區營造成果發表會 展現社區居民凝聚力

澎湖湖西鄉公所推動社區營造有成，轄內鼎灣等6個村里聯合舉辦成果發表會，各社區呈現居民凝聚力與社區營造的地方創生能量。

澎湖湖西鄉公所今天邀請鼎灣、中西、青螺、尖山、成功、菓葉等6村里，在湖西公所聯手展現近2年來社區營造的成果，並與各社區分享在地實踐歷程與成果。

湖西鄉長陳振中表示，公所近2年來推動社區營造，各社區秉持「由下而上」精神，透過文化保存、環境改造、社區關懷、母語教育、食農漁教育及永續發展等多元方式，營造社區美好未來。期盼透過6社區成果展示，各社區互相交流學習與合作，讓社區營造工作持續深化、扎根，打造各具特色的「夢想家園」。

湖西鄉公所表示，近2年推動社區營造，包括有鼎灣「神農傳承藥草故鄉-百草轉身術」、中西「傳香享香趣」、青螺「大頭螺共享菜園」、尖山「王公賜好籤． 抽好籤呷好簽」、成功「手炒茶香趴網趣」及菓葉「菓葉迎龜祭」等6大主題，充分展現社區居民的創新與活力。