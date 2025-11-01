聽新聞
LINE Pay將停用！高雄YouBike支付方式調整 已綁定者可使用至「這日」
高雄市交通局今天表示，高雄YouBike掃碼租借即日起將調整支付方式，改以「iPASS MONEY」或「信用卡」綁定付款，並停止再新增綁定LINE Pay支付扣款，已綁定者仍可使用至12月31日。
交通局發布訊息表示，今天起，高雄YouBike掃碼租借將調整支付方式，改以「iPASS MONEY」或「信用卡」綁定付款。建議民眾儘早下載並註冊iPASSMONEY App會員，並重新綁定掃碼借車的支付工具為iPASS MONEY或信用卡。
交通局表示，即日起將停止再新增綁定LINE Pay支付扣款，已綁定者可使用至今年12月31日止。自明年1月1日起，用戶將無法再以LINE Pay支付扣款方式租借高雄YouBike。
交通局表示，完成iPASS MONEY註冊與綁定後，用戶即可掃碼租車，操作流程不變。詳細教學與綁定步驟，可至高雄YouBike2.0官方網站查詢。
